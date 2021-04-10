«Очень трогательный текст». В Перми написали Тотальный диктант

В котокафе писать диктант пришли 9 человек Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

10 апреля в Перми писали Тотальный диктант. В этом году автором его текста стал писатель Дмитрий Глуховский. Перед началом диктанта участникам показали видеообращение автора.

- Когда меня попросили написать текст для Тотального диктанта, я поставил перед собой задачу создать его так, чтобы он объединял участников вне зависимости от места проживания, языка, политических взглядов, - рассказал Дмитрий Глуховский.

Для диктанта были выданы специальные бланки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По словам писателя, рассказ «Обещание», который он подготовил, основан на реальных событиях его жизни. Общий текст был поделен на пять частей, чтобы участники из разных часовых поясов не имели возможности «списать». В Перми, в частности, писали кусочек про свадьбу.

Но, чтобы люди понимали содержание рассказа, по сценарию Дмитрия Глуховского был создан короткометражный фильм «Обещание», который также показали перед началом диктовки.

- Текст был очень трогательный, - рассказала организатор Тотального диктанта в Перми Евгения Катаева. - Люди просто прониклись этим душевным рассказом о семейных ценностях.

В Перми для Тотального диктанта подготовили 34 площадки, в основном, это городские библиотеки,. А девять пермяков смогли написать диктант в котокафе «Котовский». Туда и направились наши корреспонденты.

- Пишите, люди, пишите! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На время диктанта почти всех котов закрыли, чтобы они не отвлекали участников. Миссию пушистых «успокоителей нервов» исполнял только один мурлыка. Он пристроился под бочок к девушке, и та писала диктант, одной рукой поглаживала котика.

Пушистый помощник Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Текст оказался непростым, особенно сложно было писать диалоги, возникали вопросы с пунктуацией при передаче разговорной речи, - поделились после завершения диктанта участники.

Всего в очном туре Тотального диктанта приняли участие 732 человека. Многие пермяки также писали диктант в режиме онлайн. Они сдадут свои работы 13 - 14 апреля.

Церемония награждения участников состоится 24 апреля в 17 часов в Историческом парке "Россия - моя история" (ул. Монастырская, 2)

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