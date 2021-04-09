Какие «космические места» в Прикамье можно посетить в 60-летие полета Юрия Гагарина

Вот такие грозные ракеты можно посмотреть в Звездном. Фото: страница ВК Музея РВСН.

В Прикамье немало мест, которые можно посетить, чтобы отметить 60-летний юбилей первого полета человека в космос.

Например, памятник собаке-космонавту Звездочке, приземлившейся на юге Прикамья, установили перед въездом в деревню Карша в 25 километрах от Чайковского. А люк от космического корабля «Восток-5», в котором летала собачка, бережно хранится в Чайковском историко-художественном музее на улице Мира, 21.

Памятник собачке Звездочке в Чайковском городском округе. Фото: Виктор Михалев

Уфологии, которые любят посещать нашу аномальную зону Молебка, также могут отметить космический юбилей – например, у памятника инопланетянину «Алешенька». Его возле деревни Молебки установили еще в 2011 году – местный мастер Виктор Сазанов вырезал его из сосны. Но со временем деревянный инопланетянин Алеша стал разрушаться, и два года назад его отреставрировали – отлили из бронзы.

Уфологи установили памятник инопланетянину в Молебке. Фото: архив "КП".

В поселке Звездный, расположенный в 36 километрах от Перми, бережно хранят память о расформированной 52-й ракетной дивизии, которая долгое время служила ядерным щитом нашей страны. В бывшем городке ракетчиков повсюду разбросаны арт-объекты - тут на скамейке примостились бронзовый чемодан с форменной фуражкой, а там стоят солдатские сапоги из бронзы. Их можно потереть на счастье. А еще здесь есть Музей ракетных войск стратегического назначения. Перед ним выставлены грозные образцы межконтинентальных ракет, включая знаменитые «Тополи». Когда закончатся санитарные ограничения, можно будет записаться на экскурсию и спустится в подземный бункер на 120-метровой глубине и там подержать в руках настоящие стартовые ключи, с помощью которых можно было запустить в космос громадную махину.

Фото: страница ВК Музей РВСН.

Немало знаменательных объектов, связанных с космосом, и в Перми. Можно отправиться, например, в Музей пермской артиллерии под открытым небом на улице 1905 года, 20. Кроме пушек и гаубиц здесь выставлены и макеты ракетной техники.

Летящий Икар. Фото: ДК имени Гагарина.

На фасаде Дворца культуры имени Гагарина на улице Мира, 39 стоит полюбоваться художественным рельефом «Летящий Икар», удостоенным в свое время Государственной премии. По мнению скульптора Рифката Багаутдинова, автора этого внушительного монумента, который изготавливали в течение 5 лет, современный Икар – это и есть Юрий Гагарин, который открыл 12 апреля 1961 года новую эру для человечества.