В Пермском крае хотят возродить традиции русской национальной охоты

Весенней охоты многие ждут всю зиму. Фото: Александр Черных. Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В Пермской краевой федерации охотников и рыболовов издали приказ об организации весенней охоты в 2021 году. С понедельника, 12 апреля, в федерации, а также в охотничьих хозяйствах начали выписывать путевки и разрешения на весенний охотничий сезон.

Какие особенности ждут охотников этой весной? По большому счету, отличие от предыдущих лет только одно: некоторые охотники смогут начать охотиться немного раньше – уже с 19 апреля.

- Сроки охоты на селезней уток с использованием живых подсадных манных уток увеличились с 10 до 30 дней, - объяснили в Минприроды Пермского края. - Теперь она разрешена в период с 19 апреля по 18 мая.

В краевой федерации охотников объяснили, с чем связано такое «послабление».

Заветы губернских охотников

- Еще в далеком 1892 году в Пермской губернии было создано Общество правильной охоты, - рассказал руководитель Пермской краевой федерации охотников и рыболовов Владимир Сенин. – И охота с подсадной уткой – это давняя традиция, которая, к сожалению, в последние годы стала затихать. И вот в целях того, чтобы возродить традиции русской национальной охоты, удалось убедить министерство природных ресурсов внести такую поправку в правила охоты. И для популяризации и развития охоты с подсадными утками и было принято решение об увеличении сроков такой охоты. Это сделано специально для тех, кто разводит манных уток. И с 19 апреля на месяц разрешается охота на селезней, но только для тех, кто готовит подсадных уток и охотится с ними. Для всех остальных сроки весенней охоты на пернатую дичь остались прежними – охотиться весной на боровых и водоплавающих птиц можно будет в течение 10 дней.

Согласно указу главы региона, весенняя охота на пернатую дичь осуществляется в охотничьих угодьях южных и центральных районов Пермского края в период с 1 по 10 мая. В северных районах края, в таких охотничьих хозяйствах, как Александровское, Кочёвское, Красновишерское, Молчанское, Чердынское охота начнется несколько позже - с 9 по 18 мая.

Не нанесет ли какой-либо ущерб поголовью птиц увеличение сроков охоты на селезней с подсадными утками?

- Никакого ущерба ни природе, ни птице при грамотной организации охоты и добросовестности самих любителей охоты с манными утками, не будет, - объясняет Владимир Сенин. – Селезень, как показывает практика, почти всегда крайне агрессивен, он может разрушить гнездо и разбить яйца. К тому же селезней в природе бывает несколько больше, чем уток.

Сроки летней, осенней и зимней охоты не изменятся

- А вот сроки летне-осенней, осенне-зимней охоты на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь в охотничьих угодьях сохранятся прежние, - объяснили в краевом Минприроды. - Такой вид охоты разрешен период с третьей субботы августа по 21 ноября.

Период летне-осенней и осенне-зимней охоты на боровую дичь также не изменится. Он начнется в третью субботу августа – 21-го августа – и продлится до 31 декабря.

Владельцы собак охотничьих пород по-прежнему могут начинать охотиться на пернатую дичь раньше массового срока. Охота на болотно-луговую дичь с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями разрешена в период с 25 июля по 21 ноября, на боровую, степную и полевую дичь – с 5 августа по 10 января, на водоплавающую дичь – со второй субботы августа по 21 ноября.

Сроки охоты на бурого медведя сохранились также прежние: весенняя – с 1 апреля по 31 мая, осенняя – с 1 августа по 30 ноября. Охота на остальные виды охотничьих ресурсов осуществляется в сроки, установленные Правилами охоты.

Будут действовать и прежние запреты на снаряжение: запрещается применение тепловизоров, приборов ночного видения для добычи копытных животных, медведей, лисицы, енотовидной собаки, барсука, бобров.

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Сколько птиц можно добыть?

В период весенней охоты на территории охотничьих хозяйств ОО «ПКФОиР» устанавливаются следующие нормы добычи за один день на одного охотника:

- гуси – 2 особи;

- селезни уток – 2 особи;

- вальдшнеп – 4 особи за одну вечернюю тягу;

- самец глухаря – 1 особь;

- самцы тетерева – 2 особи.

На кого нельзя охотиться?

В весенний период будут запрещены следующие виды охоты:

- на вальдшнепа на утренней тяге;

- с подхода, за исключением охоты на глухаря на току и на медведя;

- на гусей на воде;

- на смок: уток, глухарей, тетеревов;

- на рябчиков, лысуху, камышницу, серых гусей;

- на пернатую дичь с собаками охотничьих пород и ловчими птицами, за исключением применения подружейных собак для отыскания подранков и подачи добычи.