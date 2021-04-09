- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 10 апреля 2021 года: в Прикамье доставлена очередная партия двухкомпонентной вакцины от COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае выявили 110 новых случаев заражения COVID-19: 9 человек проходят лечение в больницах, 101 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 52 261. В числе 110 новых инфицированных 43 пациента мужского пола, 67 – женского, среди заболевших 13 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 13 человек, от 30 до 49 лет – 29 человек, 29 в возрасте 50-64 и 26 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.

В краевом оперштабе по противодействию коронавирсуом сообщили, что в Прикамье доставили очередную партию двухкомпонентной вакцины от коронавируса.

- 24 900 комплектов препарата уже распределены между медорганизациями Прикамья, участвующими в иммунизации населения, - проинформировали в оперативном штабе. - Всего за время массовой вакцинации на территорию Пермского края поступило 136 062 комплекта «Cпутник V».

С начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом «Спутник V» привиты 105 984 жителя. Из них 67 580 полностью завершили курс иммунизации – им введены первый и второй компоненты вакцины.

Записаться на вакцинацию можно через портал Госуслуги.