Четыре апрельских субботы: четыре премьеры на Wink

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В этом месяце видеосервис Wink поражает разнообразием премьерного контента. Сразу четыре эксклюзивных кино ждут зрителей:

«NAVI. Рожденные побеждать» — документальный фильм о киберспорте. Картина приоткрывает завесу киберспортивной сцены и рассказывает о команде NAVI (NatusVincere) по игре Counter-Strike: GlobalOffensive(CS:GO). Как оказалось, они настоящие звезды, которые выиграли десятки престижных турниров и заработали миллионы долларов. Даже футболисты мадридского «Реала» дарят им подарки и смотрят турниры с их участием.

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«Белый снег» — байопик о судьбе российской лыжницы Елены Вяльбе. Фильм рассказывает о том, как простая девочка из Магадана благодаря характеру, таланту и упорству преодолела тяжелые испытания, достигла высочайших успехов в спорте, и на чемпионате мира в Норвегии в 1997 году впервые в истории лыжных гонок завоевала пять золотых медалей из пяти возможных.

. Фото: кадр из фильма

«Девяностые»: новая серия «Реклама» —многосерийный фильм-антология о России, который состоит из нескольких тематических блоков: политика, телевидение и реклама, музыка и ночная жизнь.В основу документального сериала легли личные дневники, аудио- и видеозаписи, редкие архивные документы, а также двести интервью участников событий невероятного десятилетия.

«Мой год в Нью-Йорке» - канадская романтическая драма взросления юной мечтательницы в богемном Нью-Йорке 90-х. Фильм основан на автобиографическом романе нью-йоркской писательницы Джоанны Ракофф «Мой год Сэлинджера» о ее работе ассистенткой в одном из старейших литературных агентств на Мэдисон-авеню.

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- Я еще со школы мечтала о том, что буду писать разные рассказы или статьи в газеты, но когда оказалась в редакции, мягко говоря, это желание осуществилось не сразу, - вспоминает Светлана, журналист. - Подобные события происходят и с главной героиней картины «Мой год в Нью-Йорке. Говорят, она немного напоминает мой любимый фильм «Дьявол носит Pradа», только действие разворачивается не в глянцевых декорациях мира моды, а в мире писателей и поэтов. Жду с нетерпением 22 апреля, именно тогда состоится премьера на Wink.

Ну а в конце месяца все эти новинки можно будет посмотреть одновременно. Wink можно просматривать на телевизоре, планшете и телефоне, а также подключить к своему аккаунту до семи различных устройств. Цифровой видеосервис от «Ростелекома» объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 400 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (60 000 позиций). Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры.