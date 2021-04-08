В Перми на рабочем месте нашли мертвым зампредседателя правления банка Олега Вайсмана

Олег Вайсман найден мертвым на рабочем месте.

В Перми 2 апреля в здании банка «Пермь», что на Куйбышева, 10 скончался зампредседателя правления Олег Вайсман. В СКР по Пермскому краю подтвердили эту информацию.

- По факту обнаружения тела мужчины проводится доследственная проверка, - сообщают в ведомстве. - Устанавливаются все обстоятельства, назначены все необходимые экспертизы. Данных, что в отношении него было совершено преступление мы не имеем.

Также обстоятельства произошедшего выясняет Государственная инспекция труда в Пермском крае. Сообщается, что они приступили к расследованию несчастного случая, создана специальная комиссия.

- В ходе расследования будет дана оценка условий труда на рабочем месте, включая организацию медицинских осмотров и соблюдения требований режима труда и отдыха, - сообщили в инспекции.

Справка

Олег Вайсман был назначен на должность заместителя председателя правления банка "Пермь" в 2003 году и был им по настоящее время. Известно, что в 1987 году он окончил строительный факультет Пермского политехнического института. В 2001 получил специальность экономиста.