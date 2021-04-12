Путешествуем по Перми с Яндекс.Картами и без

Опытный водитель и сам дорогу найдёт, и другим покажет! Или нет? Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Мы настолько привыкли к разнообразным электронным помощникам, что кажется, без них вообще не представляем своей жизни. Даже в гостях, не заглянув в Яндекс.Карты, побывать не можем. Ну, а как же – пешеходы изучают, на каком автобусе доехать, на какой остановке выйти и в каком магазине купить тортик для хозяев. А водители выбирают маршрут, где меньше пробок, и проверяют, не случилось ли по пути ДТП. А затем всю дорогу прислушиваются к командам голоса из телефона.

А не разучились ли мы ездить без подсказок? И действительно ли приложения с навигаторами настолько облегчают нам жизнь? «Комсомолка» решила провести эксперимент.

Условия теста просты: доехать от точки А (редакции «КП» на улице Островского) до точки Б – дома в удаленном районе города. В этом месте нет никаких достопримечательностей, так что шансы, что кто-то из героев нашего эксперимента уже бывал там однажды, близки к нулю.

В путь пускаются две сотрудницы «Комсомолки» – Лена едет по старинке, ориентируясь по собственным представлениям о маршруте или спрашивая дорогу у прохожих, Вероника – по Яндекс.Картам.

Вероника решила довериться электронному штурману Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

А мы засекаем время и наблюдаем за их приключениями. Конечная точка – Уссурийская улица в микрорайоне Кислотные дачи. Итак, в путь!

НА СТАРТ!

Елена:

Водительский стаж у меня – больше десяти лет и всю свою жизнь я прожила в Перми. Но вот на Уссурийскую улицу судьба меня не заносила ни разу. Но, в конце концов, как-то же люди ездили по городу до изобретения всех этих электронных штучек. Кислотные дачи, говорите? Ну, туда я точно доберусь, а дальше – язык, как известно, и до Киева доведет.

Вероника:

Яндекс.Карты предложили на выбор два маршрута: один – по Целинной, второй – через Восточный обход. Первый – 17 километров, время в пути - 35 минут, второй – 27 километров за 29 минут. Поеду по длинному пути, но быстрее. Что ж, Лена, встретимся на Уссурийской. Десять минут форы тебе хватит?

Техника предлагает, водитель — выбирает! Фото: Олег ЗОЛОТО

Елена:

Еще посмотрим, кому фора понадобится! Маршрут я выбрала, можно сказать, стандартный: Средняя дамба, бульвар Гагарина, Уральская, Соликамский тракт. Днем улицы оказались довольно свободными, только на дамбе пришлось на светофорах постоять. А потом моя лафа закончилась. Перед выездом на Соликамский тракт пришлось встать в пробку. Но и на самой Соликамке особо не разгонишься - почти везде действует ограничение «40 км/час».

Вероника:

Трасса Стахановская – Ива, кажется, сама предлагает гнать по ней – прямая, ровная, с разделительной полосой. Но едва я чуть сильнее нажала педаль газа, Яндекс.Карты предупредили, что машина превысила разрешенную скорость. Проехала микрорайон Ива, и город кончился – на экране приложения засветился кружок: 90 км/час. Давай, машинка, милая, полетели! «Через 500 метров съезд, поверните налево», - напомнил механический голос и добавил: «Впереди камера».

С ВЕТЕРКОМ ПО ТРАССЕ

Елена:

О нет, только не это! Что за невезение! За две машины передо мной опустился шлагбаум – впереди железнодорожный переезд. Минут 10 пришлось пережидать электричку. За мной выстроился хвост машин. Состав прошел, но шлагбаум еще долго не поднимался. Да и потом пришлось медленно-медленно перебираться через рельсы.

На переезде Елене пришлось притормозить Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Вероника:

«Держитесь левее», – электронный штурман предложил сделать разворот и переместиться с трассы на старую дорогу без названия. Странная она какая-то, пустая совсем. В обе стороны ни одной машины. Но Яндекс.Карты упорно предлагают следовать по ней.

Эй, мне точно туда? Ладно, сейчас повернем… Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Здесь, конечно, уже не разгонишься. Однако через пару минут звучит: «Поверните налево», – и я оказываюсь на Кислотных дачах. Направо, снова направо – так вот ты какая, Уссурийская улица. Итого – от редакции до места я добралась за 22 минуты. Даже быстрее, чем обещало приложение. Ау, Лена, ты где?

Елена:

А я пробираюсь по улице Веденеева. Красивая улица с Дворцом культуры, домом быта, школой внезапно перешла в пустынную дорогу, по обе стороны которой только голый лес. Медленно ползу за автобусом №77, который, на мое счастье, только что отошел с остановки. Если бы не он – я бы точно решила, что заехала куда-то не туда. Но вот 77-й поворачивает направо и останавливается. «Микрорайон Кислотные дачи» – написано на остановке. Полдела сделано. Теперь бы отыскать эту Уссурийскую.

Да есть тут, у кого дорогу спросить, или нет?! Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Впрочем, вот оно, мое спасение – магазин. Там наверняка местные жители подскажут, куда ехать. Как назло, на улице никого, пришлось вылезать из машины и заходить внутрь.

- Да, вам сейчас направо, потом еще раз направо, в проезд завернете, а там уже во дворах разберетесь, - пояснила бабулька с пакетом продуктов в руках.

Ну что ж, направо – так направо. Вероника, я уже еду! В итоге от редакции до места назначения я добралась за 50 минут. Если бы не закрытый переезд, приехала бы быстрее минут на 10.

А вот и наша точка назначения. А вы бывали на Уссурийской улице? Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

РЕЗЮМЕ НА ФИНИШЕ

К сожалению или к счастью, но современные технологии снова взяли верх над человеческой интуицией и опытом. Вероника доехала до пункта назначения хоть и более длинным путем, но в два раза быстрее, чем Елена, которая выбрала короткую дорогу. Почти полчаса разницы! За это время можно успеть сделать покупки, погулять в ближайшем парке, заправить машину (кстати, Яндекс.Карты позволяют делать это бесконтактным способом) провести встречу онлайн или просто отдохнуть, подставив лицо весеннему солнцу.

Куда поедем в следующий раз и каким путем? Фото: Олег ЗОЛОТО

Может и неплохо, что у водителей появились такие умные электронные помощники?..