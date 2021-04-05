«Несколько часов рыл снежные завалы, чтобы найти тела друзей». Что произошло в республике Коми, где погибли двое пермских туристов

Группу туристов из Перми накрыла снежная лавина в национальном заповеднике «Югыд Ва». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

2 апреля в национальном парке «Югыд Ва» в республике Коми трех туристов из Перми накрыла снежная лавина. Выжить удалось только 44-летнему Алексею Абрамову - старшему группы. 29-летний Антон Тимофеев и 34-летний Андрей Федоренко погибли на месте. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал «КП» подробности трагедии.

«Все трое мужчин - любители активного отдыха. Алексей Абрамов не раз бывал в национальном заповеднике «Югыд Ва», - рассказывает источник. - Его хорошо знает администрация заповедника и местные спасатели. Туристы зарегистрировали свою поездку и отправились на двух снегоходах со стороны Печоры к горе Аранец. Абрамов ехал впереди, примерно в пятидесяти метрах от ребят. По его словам, все произошло мгновенно. Вокруг резко стемнело, и вместе со снегоходом его снесло снежным потоком. Он потерял сознание, но, к счастью, остался на поверхности. Ребят же с головой накрыло толщей мокрого снега, шансов выжить у них не было.

Когда Алексей пришел в сознание, тут же начал искать товарищей. Вокруг были горы снега, несколько часов он разгребал снежные завалы, а когда стемнело, принял решение вернуться на базу и дождаться рассвета. Утром он отправился на место трагедии, откопал тела друзей и доставил их к базе Озерной. Туда как раз подошла группа туристов из Удмуртии со спутниковым телефоном. Алексей рассказал им о случившемся, и ребята позвонили спасателям».

Только одному участнику туристического маршрута удалось выжить после схода лавины. Фото: архив "КП"

Туристы из Удмуртии продолжили свой маршрут, а проводник группы вместе с Абрамовым остались дожидаться спасателей и следственную группу. На месте Абрамов показал спасателям, как все произошло, сказал, что они не провоцировали схода лавины - по склону не двигались и не подрезали его. Катались только вдоль реки и снимали с квадракоптера видео. Затем все выдвинулись в Печору. Тела погибших отправили на экспертизу, чтобы определить причину смерти, а Алексея - на допрос. Абрамов, естественно, подавлен.

Следственный комитет организовал проверку по факту произошедшего.

- Группа имела разрешение на посещение территории парка, - сообщает СКР по республике Коми. - По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми организована процессуальная проверка. В рамках проверочных мероприятий устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Справка

Национальный парк «Югыд Ва» - это самая большая особо охраняемая природная территория в России. Туристов привлекает уникальная нетронутая природа парка, здесь расположены памятники природы, истории, культуры.

Это самый высокогорный участок Урала. Горы здесь, не округлые, а крутые скальные пики, отвесные стены, а между ними - озера, водопады и широкие долины.

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