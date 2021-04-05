Тотальный диктант-2021 в Перми: дата проведения, список площадок, как зарегистрироваться

Начало акции «Тотальный диктант» 10 апреля с 13.00 – 15.00. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

2 апреля открылась регистрация для участников акции «Тотальный диктант - 2021» в Перми. Всероссийская проверка грамотности пройдет в этом году, напомним, 10 апреля.

Год назад из-за ограничительных мер «Тотальный диктант» ушел в дистанционный режим, появился новый формат «пишем дома»: участники писали диктант под онлайн трансляцию, а затем самостоятельно проверяли себя под онлайн разбор.

В этом году эпидситуация более благоприятная, поэтому участники «Тотального диктанта» смогут написать его традиционно, на площадках, однако в связи с обязательными условиями рассадки очные площадки в Перми смогут принять ограниченное количество участников - около 800 человек, в отличие от 2949 участников, написавших его в 2019 году.

Большинство мест будут располагаться в городских библиотеках и в других заведениях города. Важно: всем желающим проверить свои знания по орфографии и пунктуации, нужно будет пройти обязательную регистрацию на сайте totaldict.ru (регистрироваться можно через социальную сеть либо создать учетную запись).

У тех пермяков, кто не успеет зарегистрироваться или не планирует писать диктант на площадке, будет еще два формата на выбор: это онлайн-трансляция, когда участник сможет написать любую из пяти частей диктанта и либо тут же отправить ее на проверку, либо дождаться онлайн разбора каждой из частей.

Еще один формат – знакомый по прошлому году «пишем дома». Участники смогут написать диктант дома под онлайн-трансляцию, но принести его на проверку в одну из районных библиотек, участвующих в акции. Там работу проверят члены экспертной комиссии.

Напомним, акция «Тотальный диктант» возникла в 2004 году, каждый раз уникальный текст диктанта специально для акции создает известный писатель. В разные годы авторами становились Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачев, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков.

В этом году автором текста стал писатель Дмитрий Глуховский. Специально для «Тотального диктанта-2021» он написал проникновенный текст, посвященный теме «Семья».

- Одно из новшеств этого года – текст будет состоять из пяти частей (раньше их было четыре, - Ред.), - рассказала «Комсомолке» организатор «Тотального диктанта» в Перми Евгения Катаева. – А второе новшество – это участники на площадках смогут не только написать диктант, но и увидеть премьерный показ короткометражного фильма «Обещание», созданного по сценарию Дмитрия Глуховского, который будет объединять в себе содержание всех пяти частей и немного пояснять его. Премьера состоится до написания текста диктанта.

Узнать, кто будет диктатором на каждой конкретной площадке, можно на сайте акции, в основном это учителя – преподаватели русского языка и литературы, а также известные медийные личности нашего города: общественные деятели, радио- и телеведущие, которые работают с «Тотальным диктантом» уже не первый год.

Начало акции «Тотальный диктант» 10 апреля с 13.00 – 15.00.

ВАЖНО

На офлайн-площадках во время написания «Тотально диктанта-2021» будут соблюдены все требования эпидемиологической безопасности: участникам необходимо будет иметь маски и перчатки. На входе будет проводиться термометрия, а рассадка будет проходить с соблюдением социальной дистанции.

Где написать «Тотальный диктант-2021» в Перми

ЦГБ им.Пушкина, ул. Петропавловская, 25 (зал 1 и зал 2)

Библиотека № 7 им. А.П.Чехова, ул. Автозаводская, 48

Библиотека № 14 им. А.Ю.Лермонтова, ул. Калинина, 74

Библиотека № 4 им. В.В.Маяковского, ул. Лебедева, 38

Библиотека № 6 им. Т.Г.Шевченко, ул. Социалистическая, 4

Библиотека № 8 им. Н.А.Островского, ул. Гайвинская, 6

Библиотека № 16 ул. Сестрорецкая, 24

Библиотека № 25 им. М.А.Осоргина, ул. Серпуховская, 8

Библиотека № 12 им. Н.А.Некрасова, ул. Курчатова, 9

Библиотека № 17 им. А.С.Макаренко, ул. Чкалова, 20

Библиотека им. Л.Н.Толстого, Комсомольский проспект, 79

Библиотека № 13 им. В.Г.Короленко, пр. Декабристов, 12

Детская библиотека № 15, пр.Парковый, 16

Библиотека № 11 им. А.С.Грибоедова, ул. Маяковского, 8

Библиотека № 18 им. А.И.Куприна, ул. Ветлужская, 97

Библиотека № 30, ул. Докучаева, 28

Библиотека № 35, ул. Екатериниская, 220

Исторический парк «Россия - моя история», ул. Монастырская, 2 (Речной вокзал)

Котокафе «Котовский» ул. Монастырская, 14

Проект «Точка кипения», ул. Советская, 1Б

Центр городской культуры, ул.Пушкина,15

Коворкинг «Лаборатория настоящего», ул. Газеты Звезда, 13

Центр «Территория передышки», Луначарского,130