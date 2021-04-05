Тотальный диктант-2021 в Перми: дата проведения, список площадок, как зарегистрироваться

Начало акции «Тотальный диктант» 10 апреля с 13.00 – 15.00.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
2 апреля открылась регистрация для участников акции «Тотальный диктант - 2021» в Перми. Всероссийская проверка грамотности пройдет в этом году, напомним, 10 апреля.
Год назад из-за ограничительных мер «Тотальный диктант» ушел в дистанционный режим, появился новый формат «пишем дома»: участники писали диктант под онлайн трансляцию, а затем самостоятельно проверяли себя под онлайн разбор.
В этом году эпидситуация более благоприятная, поэтому участники «Тотального диктанта» смогут написать его традиционно, на площадках, однако в связи с обязательными условиями рассадки очные площадки в Перми смогут принять ограниченное количество участников - около 800 человек, в отличие от 2949 участников, написавших его в 2019 году.
Большинство мест будут располагаться в городских библиотеках и в других заведениях города. Важно: всем желающим проверить свои знания по орфографии и пунктуации, нужно будет пройти обязательную регистрацию на сайте totaldict.ru (регистрироваться можно через социальную сеть либо создать учетную запись).
У тех пермяков, кто не успеет зарегистрироваться или не планирует писать диктант на площадке, будет еще два формата на выбор: это онлайн-трансляция, когда участник сможет написать любую из пяти частей диктанта и либо тут же отправить ее на проверку, либо дождаться онлайн разбора каждой из частей.
Еще один формат – знакомый по прошлому году «пишем дома». Участники смогут написать диктант дома под онлайн-трансляцию, но принести его на проверку в одну из районных библиотек, участвующих в акции. Там работу проверят члены экспертной комиссии.
Напомним, акция «Тотальный диктант» возникла в 2004 году, каждый раз уникальный текст диктанта специально для акции создает известный писатель. В разные годы авторами становились Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачев, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков.
В этом году автором текста стал писатель Дмитрий Глуховский. Специально для «Тотального диктанта-2021» он написал проникновенный текст, посвященный теме «Семья».
- Одно из новшеств этого года – текст будет состоять из пяти частей (раньше их было четыре, - Ред.), - рассказала «Комсомолке» организатор «Тотального диктанта» в Перми Евгения Катаева. – А второе новшество – это участники на площадках смогут не только написать диктант, но и увидеть премьерный показ короткометражного фильма «Обещание», созданного по сценарию Дмитрия Глуховского, который будет объединять в себе содержание всех пяти частей и немного пояснять его. Премьера состоится до написания текста диктанта.
Узнать, кто будет диктатором на каждой конкретной площадке, можно на сайте акции, в основном это учителя – преподаватели русского языка и литературы, а также известные медийные личности нашего города: общественные деятели, радио- и телеведущие, которые работают с «Тотальным диктантом» уже не первый год.
Начало акции «Тотальный диктант» 10 апреля с 13.00 – 15.00.
ВАЖНО
На офлайн-площадках во время написания «Тотально диктанта-2021» будут соблюдены все требования эпидемиологической безопасности: участникам необходимо будет иметь маски и перчатки. На входе будет проводиться термометрия, а рассадка будет проходить с соблюдением социальной дистанции.
Где написать «Тотальный диктант-2021» в Перми
ЦГБ им.Пушкина, ул. Петропавловская, 25 (зал 1 и зал 2)
Библиотека № 7 им. А.П.Чехова, ул. Автозаводская, 48
Библиотека № 14 им. А.Ю.Лермонтова, ул. Калинина, 74
Библиотека № 4 им. В.В.Маяковского, ул. Лебедева, 38
Библиотека № 6 им. Т.Г.Шевченко, ул. Социалистическая, 4
Библиотека № 8 им. Н.А.Островского, ул. Гайвинская, 6
Библиотека № 16 ул. Сестрорецкая, 24
Библиотека № 25 им. М.А.Осоргина, ул. Серпуховская, 8
Библиотека № 12 им. Н.А.Некрасова, ул. Курчатова, 9
Библиотека № 17 им. А.С.Макаренко, ул. Чкалова, 20
Библиотека им. Л.Н.Толстого, Комсомольский проспект, 79
Библиотека № 13 им. В.Г.Короленко, пр. Декабристов, 12
Детская библиотека № 15, пр.Парковый, 16
Библиотека № 11 им. А.С.Грибоедова, ул. Маяковского, 8
Библиотека № 18 им. А.И.Куприна, ул. Ветлужская, 97
Библиотека № 30, ул. Докучаева, 28
Библиотека № 35, ул. Екатериниская, 220
Исторический парк «Россия - моя история», ул. Монастырская, 2 (Речной вокзал)
Котокафе «Котовский» ул. Монастырская, 14
Проект «Точка кипения», ул. Советская, 1Б
Центр городской культуры, ул.Пушкина,15
Коворкинг «Лаборатория настоящего», ул. Газеты Звезда, 13
Центр «Территория передышки», Луначарского,130