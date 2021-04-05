Дан официальный старт проекту «Лысьва - Город трудовой доблести»

В лысьвенском культурно-деловом центре состоялся концерт-презентация

В лысьвенском культурно-деловом центре состоялся концерт-презентация, на котором присутствовали ветераны, почётные граждане города, депутаты, общественники и представители СМИ.

Жителям Лысьвы показали специально подготовленную театрально-музыкальную композицию на тему вклада города в Великую Победу. Кроме того, представители регионального отделения Партии «Единая Россия» презентовали видеоролик «Лысьва – город трудовой доблести» и сайт - lysva-gtd.er.ru, на котором лысьвенцы и жители края уже начали оставлять свои голоса за присвоение почётного звания. Также в этот день работали волонтёры, которые на планшетах со специально установленной программой собирали подписи.

Жителям Лысьвы подготовили театрально-музыкальную композицию

Напомним, в прошлом году Пермь вошла в число 20-ти городов, которым было присвоено государственное звание «Город трудовой доблести». Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным. А уже в этом году в столице Прикамья будет установлена стела с изображением герба города и текстом Указа президента о присвоении этого звания. В ближайшее время откроется голосование для пермяков по выбору места для памятного знака.

Однако Пермь - не единственный город в крае, заслуживающий почётного звания. Наши территории работали на мощь Советской армии: Молотовская область отправляла на фронт не только пушки, авиадвигатели, бронекатера, порох, но и обмундирование. Об этом, в том числе, говорили со сцены приглашённые первые лица города и края.

- С 2020 года мы ведем работу по присвоению Лысьве на государственном уровне почетного звания «Город трудовой доблести», - отметил Александр Гончаров, глава Лысьвенского городского округа. - На сегодняшний день собран полный пакет документов, также мы имеем положительное заключение от Российской академии наук о том, что наш город достоин получения этого звания. Сейчас мы надеемся на поддержку и голоса не только лысьвенцев, но и жителей всего края.

Также с приветственным словом к жителям города обратился советник губернатора Пермского края Роман Водянов. Он поделился, что историю лысьвенских касок знает с детства.

- Моему отцу посчастливилось познакомиться с великим артистом Юрием Никулиным, который в свое

С приветственным словом к жителям города обратился советник губернатора Пермского края Роман Водянов

время специально приезжал на завод в Лысьву, где изготавливали каску, спасшую ему жизнь три раза. Артист был очень благодарен людям, трудившимся день и ночь на производстве. Уверен, таких историй были сотни тысяч. Именно поэтому солдатская каска стала символом воина-победителя, а Лысьва, без преувеличения, достойна звания «Город трудовой доблести, - подчеркнул Роман Водянов.

В наше время лысьвенская каска СШ-40, она же «лысьвенка» по-прежнему является символом мужества, стойкости и героизма. Она спасла жизни миллионам солдат и сегодня венчает собой могилу Неизвестного Солдата у стен Кремля.

Лысьвенский металлургический завод был единственным в стране предприятием по выпуску касок, а всего за период 1941-1945 гг. их изготовлено более 10 миллионов штук. При этом трудились на заводе не только взрослые, но и старшеклассники, и учащиеся техникума. Помимо касок на предприятии, получившем в годы войны код «Завод №700» изготавливали взрыватели, снаряды, корпуса фугасных 50-килограммовых авиабомб, снаряды к ракетным установкам (знаменитым «катюшам» и «андрюшам»), головки к минам, металлическую тару для пороха и патронов, армейские котелки, коробки для противогазов. С 1942 года в Лысьве было развернуто производство «прародителей» современных бронежилетов – стальных нагрудников.

Помимо Лысьвы на получение почётного звания претендуют также Нытва, Кизел, Соликамск и Березники. Каждый из этих городов внес огромный вклад в борьбу с фашизмом. Их жители обеспечивали фронт всем необходимым, и в годы войны, так же как и солдаты, ковали Победу.

Как отметил ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, эти города достойны самого высокого звания – в память о подвиге, который совершили наши предки.

- Вклад в Великую Победу тогда был сделан всем Пермским краем. Я горжусь включением в этот список столицы моего родного края и надеюсь, что и остальные наши города-претенденты смогут увековечить подвиг тех, кто ковал Победу в тылу, без кого она была бы невозможна, - подчеркнул губернатор.