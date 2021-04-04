Накрыло снежной лавиной: в республике Коми погибли двое туристов из Пермского края

Двое туристов из Прикамья накрыла снежная лавина. Фото: архив "КП"

В Республике Коми погибли двое туристов из Пермского края. Информация появилась на официальном сайте Следственного комитета.

Ведомство сообщает, что 3 апреля на территории «Национального парка «Югыд Ва» в районе базы «Озерная» в 100 км от города Печоры находилась туристическая группа из трех человек, двое из них погибли.

У группы было разрешение на посещение территории парка. Связи с туристами нет.

По предварительной информации, туристов накрыла снежная лавина. Группа начала маршрут 31 марта на снегоходах. Со стороны Печоры они выдвинулись к горе Аранец, затем к базе. Туристы катались по долине реки, когда на них сошла лавина. Двое человек погибли, один выжил. 3 апреля выживший мужчина смог добраться до другой туристическая группы, они помогли извлечь тела погибших из-под снега.

- К месту происшествия выдвинулись спасатели Печорского аварийно-спасательного отряда ГАУ «СПАС-Коми», - сообщает СКР республики Коми. - По данному сообщению организована процессуальная проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Национальный парк «Югыд Ва» - это самая большая особо охраняемая природная территория в России. Туристов привлекает уникальная нетронутая природа парка, здесь расположены памятники природы, истории, культуры.

Это самый высокогорный участок Урала. Горы здесь, не округлые, а крутые скальные пики, отвесные стены, а между ними - озера, водопады и широкие долины.