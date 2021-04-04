День космонавтики 2021 в Перми: как отметят в городе юбилей первого полета человека в космос

12 апреля 2021 года исполняется ровно 60 лет со дня первого полета человека в космос. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

12 апреля отмечается Международный день космонавтики, а в 2021 году исполнится ровно 60 лет со дня первого полета человека в космос, который весной 1961 года совершил Юрий Гагарин на корабле-спутнике «Восток-1». В эту дату для пермяков запланированы несколько событий. Рассказываем, какой будет программа праздничных мероприятий на День космонавтики 2021 в Перми, и как наш город отметит юбилей полета Юрия Гагарина в космос.

Праздник для детей

Ко Дню космонавтики пермский планетарий приготовил программу, посвященную 60-летию полета первого человека в космос: детей от 6 лет на утренние мероприятия. Так, программа начнется в 9.45 с утренней викторины «108 минут над Землей — юным пермякам будут задавать вопросы по развитию Космонавтики. В 11.00 состоится запуск моделей ракет, а в 12.30 гостям предлагается программа «Бюро космических любопытностей».

Все утренние мероприятия — бесплатные. Прийти может любой желающие. Кроме того, планетарий также продает билеты на этот же день на программы «Детям о Млечном Пути» (6+) и «Путешествие по Солнечной системе» (12+). Ознакомиться более детально с предстоящими событиями можно на сайте Пермского планетария.

Где: бульвар Гагарина, 27 а

Вечеринка Yuri's Night

12 апреля пермякам предлагают посетить «космическую вечеринку» Yuri’s Night. Организаторы пригласили спикеров, которые расскажут гостям о создании двигателей для ракет в Пермском крае, а также о том, как проходит процесс подготовки к полетам в космос. Кроме того, тем, кто придет на мероприятие, обещают онлайн-трансляцию с американским астрофизиком Константином Батыгиным, который выдвинул теорию Девятой планеты. Гостей ждут с 17.00 в астной филармонии «Триумф». Ознакомиться подробнее можно в официальной группе «Вконтакте».

Научно-популярная вечеринка Yuri’s Night проходит в Перми с 2016 года. Цель мероприятия — популяризировать научные знания о космосе. Ежегодно в качестве спикеров приглашаются компетентные в вопросах космонавтики специалисты.

Вход на мероприятие свободный, однако из-за ограничения по количеству участников, организаторы напоминают об обязательной регистрации. Для тех, кто не готов посещать событие или не успеет зарегистрироваться, будет организована онлайн-трансляция.

Где: частная филармония «Триумф», ул. Ленина, 44

Выставка марок о космосе

Со 2 по 22 апреля в Перми пройдет межрегиональная выставка «Гагаринские дни», инициаторами которой стали Пермская городская общественная организация «Городское общество филателистов» и администрация Дворца культуры имени Ю. А. Гагарина. Принять участие в выставке могут до 30-ти филателистов, приехавших из 20 регионов России и Белоруссии. На выставке будет представлена «космическая» коллекция. Вход на мероприятие свободный.

Где: Дворец культуры имени Гагарина, ул. Мира, 39

Афиша мероприятий ко Дню космонавтики 2021 в Перми будет пополняться. Следите за обновлениями!

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