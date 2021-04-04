Где в Перми получить сертификат в детский лагерь в 2021 году

В Пермском крае в этом году к открытию готовятся 1 220 детских лагерей.
Фото: Валерий ШАХОВ
В Пермском крае в этом году к открытию готовятся 1 220 детских лагерей: 52 загородных, 957 с дневным пребыванием детей, также профильные и палаточные. Отдохнуть в них должны не менее 280 тысяч ребят Пермского края. В Перми уже с 5 апреля начинают работать пункты по выдаче сертификатов.
Сертификат - это именной документ, который дает право частично или полностью оплатить путевку в детский лагерь за счет бюджетных средств. Его нельзя обналичить, им может воспользоваться только тот ребенок, который указан в сертификате. Выдается он один раз в год. Выдадут его только в те лагеря, которые находятся на территории Пермского края и включены в реестр поставщиков.
Где можно использовать сертификат
Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей (21 день);
Санаторно-оздоровительный детский лагерь (24 дня);
Специализированный (профильный) лагерь (14 дней).
Размер компенсации определяется в зависимости от социального статуса семьи или размера дохода.
Воспользоваться сертификатом нужно в течении 15 календарных дней с момента выдачи (указан на бланке сертификата).
Записаться в пункт выдачи можно, выбрав удобный адрес и удобное время здесь:
В Перми 5 апреля начинают работать пункты по выдаче сертификатов.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Свердловский район
МАО «СОШ № 82» ул. Суздальская, 1
МАОУ «СОШ № 41» ул. Серебрянский пр-д, 9
МАОУ «СОШ № 42» ул. Нестерова, 18
МАОУ «Техно-школа им. Савиных» п. Новые Ляды, ул. Мира, 11
Мотовилихинский район
МАОУ «Город дорог» ул. Дружбы, 18
МАОУ «СОШ №30» ул. Ивана Франко, 49
МАОУ Лицей «Дельта» ул. Макаренко, 25
Ленинский район
МАОУ «СОШ №6» ул. Екатерининская, 174
Кировский район
МАОУ «СОШ № 87» ул. Закамская, 8
МАОУ «СОШ №63» ул. Воронежская, 8
МАОУ «СОШ №83» ул. Волгодонская, 20 А
Орджоникидзевский район
Администрация Орджоникидзевского района ул. Щербакова, 24
МАУ ДО «ДЮЦ Фаворит» ул. Репина, 67 А
Дзержинский район
МАОУ «Предметно-языковая школа «Дуплекс» ул. Толмачева, 18
МАОУ «Гимназия № 31» ул. Подлесная, 37
МАОУ «СОШ «Мастерград» ул. Костычева, 33
Индустриальный район
Администрация Индустриального района ул. Мира, 15
По вопросам выдачи сертификатов можно позвонить в Департамент социальной политики администрации города Перми: 8(342) 236-12-14, 212-88-86, 236-15-54.
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