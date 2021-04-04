Где в Перми получить сертификат в детский лагерь в 2021 году

В Пермском крае в этом году к открытию готовятся 1 220 детских лагерей. Фото: Валерий ШАХОВ

В Пермском крае в этом году к открытию готовятся 1 220 детских лагерей: 52 загородных, 957 с дневным пребыванием детей, также профильные и палаточные. Отдохнуть в них должны не менее 280 тысяч ребят Пермского края. В Перми уже с 5 апреля начинают работать пункты по выдаче сертификатов.

Сертификат - это именной документ, который дает право частично или полностью оплатить путевку в детский лагерь за счет бюджетных средств. Его нельзя обналичить, им может воспользоваться только тот ребенок, который указан в сертификате. Выдается он один раз в год. Выдадут его только в те лагеря, которые находятся на территории Пермского края и включены в реестр поставщиков.

Где можно использовать сертификат

Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей (21 день);

Санаторно-оздоровительный детский лагерь (24 дня);

Специализированный (профильный) лагерь (14 дней).

Размер компенсации определяется в зависимости от социального статуса семьи или размера дохода.

Воспользоваться сертификатом нужно в течении 15 календарных дней с момента выдачи (указан на бланке сертификата).

Записаться в пункт выдачи можно, выбрав удобный адрес и удобное время здесь:

В Перми 5 апреля начинают работать пункты по выдаче сертификатов. Фото: Олег УКЛАДОВ

Свердловский район

МАО «СОШ № 82» ул. Суздальская, 1

МАОУ «СОШ № 41» ул. Серебрянский пр-д, 9

МАОУ «СОШ № 42» ул. Нестерова, 18

МАОУ «Техно-школа им. Савиных» п. Новые Ляды, ул. Мира, 11

Мотовилихинский район

МАОУ «Город дорог» ул. Дружбы, 18

МАОУ «СОШ №30» ул. Ивана Франко, 49

МАОУ Лицей «Дельта» ул. Макаренко, 25

Ленинский район

МАОУ «СОШ №6» ул. Екатерининская, 174

Кировский район

МАОУ «СОШ № 87» ул. Закамская, 8

МАОУ «СОШ №63» ул. Воронежская, 8

МАОУ «СОШ №83» ул. Волгодонская, 20 А

Орджоникидзевский район

Администрация Орджоникидзевского района ул. Щербакова, 24

МАУ ДО «ДЮЦ Фаворит» ул. Репина, 67 А

Дзержинский район

МАОУ «Предметно-языковая школа «Дуплекс» ул. Толмачева, 18

МАОУ «Гимназия № 31» ул. Подлесная, 37

МАОУ «СОШ «Мастерград» ул. Костычева, 33

Индустриальный район

Администрация Индустриального района ул. Мира, 15

По вопросам выдачи сертификатов можно позвонить в Департамент социальной политики администрации города Перми: 8(342) 236-12-14, 212-88-86, 236-15-54.

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