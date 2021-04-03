Протезирование «Все на четырех». Как пермякам создать голливудскую улыбку и не разориться

Директор «Центра стоматологии и имплантологии Астра-Мед» Ирина Кузнецова.

Современная стоматология дошла до такого уровня, когда даже при полном отсутствии зубов можно создать голливудскую улыбку. Метод протезирования Аll-on-four -самая современная швейцарская технология, используются новейшие и качественные материалы.

О преимуществах метода и что делать, чтобы никогда не протезировать зубы рассказала в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми (96.6 DM) директор «Центра стоматологии и имплантологии Астра-Мед» Ирина Кузнецова.

Когда речь идет об исправлении дефекта отсутствия зубов многие морщатся при слове «зубной протез». Почему?

- Установку даже одного зуба на импланте мы называем протезом. У нас на приеме бывает и молодежь, и я замечаю, как люди при слове протез съеживаются. Особенно женщины. У всех у нас ассоциация с этим словом негативная -протез руки, ноги. И само слово протез подразумевает какую-то инвалидность. Но пугаться не надо. Надо называть вещи своими именами.

Существуют возрастные ограничения по имплантации?

-Нет. У нас есть пациентка - возрастная, солидная дама, которой в марте исполнилось 95 лет. Ей впервые установили имплант в 92 года. В таком возрасте у нее большинство зубов были свои, родные. Это здорово! Но недавно она грызла семечки и сломала передний зуб. И рассуждала так: «Как это я теперь буду без переднего зуба, это ужасно». Мы установилией вместо переднего зуба имплантат и запротезировали металлокерамикой. Свой юбилей в 95 лет она уже широко улыбалась и радовалась жизни.

Ограничений по возрасту нет, но по здоровью есть. Мы не советуем делать импланты детям до 18 лет, беременным, женщинам в период лактации, больным диабетом, с гипертонией в стадии обострения.

Почему при потере зуба, если он не передний, нельзя просто жить как жил? Ну нет зуба и нет, его же не видно.

-Если выпотеряли один зуб, а рядом с ним,и с той и с другой стороны находятся еще какие-то зубы, то природа пустоты не терпит. Происходит компенсация, два соседних зуба начинают наклоняться в сторону друг друга, чтобы свести к минимуму это пространство на котором нет зуба. В таком случае мы проводим цифровое сканирование, слепки и с помощью компьютерной программы создаем цифровую модель зуба. У нас есть своя зуботехническая лаборатория и это наше преимущество.

Чем плох съемный протез?

- Это изобретение прошлого века. Советую, у кого он имеется, отказаться от него. Сейчас их используют все меньше и меньше. Возможно, у ваших бабушек были такие протезы, которые они на ночь складывали в стаканчик рядом с кроватью. Это выглядело пугающе. И это очень неудобно. Они натирают, в них застревают частички пищи, протез может выпасть при чихании. Частая просьба пациентов: «А нельзя его как-то прикрутить?». На самом деле его прикрутить никак нельзя.

Расскажите о технологии протезировании «Аll-on -four» («Все на 4 – х»)?

- Запатентованная технология является интеллектуальной собственностью швейцарской компании Nobel Biocare . В нашей клинике «Астра-мед» мы используем данную методику шестой год, у нас отличные результаты. Пациенты очень довольны.

Технология переводится, как «все на четырех». Создается протез целой челюсти. Выглядит как настоящая голливудская улыбка, все зубы ровные и одинаковые. Конструкция легкая, прочная и гипоаллергенная.

Как проходит процедура? Расскажите поэтапно.

-Сначала пациент приходит на консультацию, проводим диагностику, делаем 3D снимок, снимает слепки, назначаем время для операции. Добавлю, что новая челюсть крепится на двух имплантах в переднем отделе, и на двух в боковых отделах челюсти. Они предварительно устанавливаются и фиксируются. Такая технология позволяет вернуть красивую улыбку всего за один день, не прибегая к наращиванию костной ткани и с минимальным хирургическим вмешательством.

Пациент не видит большой предварительной работы, которая ведется в клинике «Астра-мед» хирургом и ортопедом. В нашей лаборатории используется сканер Nobel Procera, с помощью него мы отправляем все данные пациента на завод в Швейцарию, именно там изготавливается современная конструкция - специальный протез, основа которого титановый каркас. В день операции хирург устанавливает четыре имплантата, а ортопед фиксирует новую челюсть. Это несколько часов и все готово. Нет долгого привыкания к протезу, ничего не натирает.

Какие рекомендации даете пациентам после?

- В первый же день можно принимать пищу привычную, которая всегда была в рационе. И постепенно можно нагружать челюсть. Но, предупреждаю, не есть сразу шашлык и не грызть орехи.

Что нужно делать, чтобы сохранить родные зубы и никогда их не протезировать?

-Отличный вопрос. Бывает к нам приходят люди, которые за всю жизнь, может быть один раз, не были у стоматолога, и особенно не занимались полостью рта. Приходят, когда уже зубной ряд в плачевном состоянии. Советую на протяжении всей своей жизни ежедневно уделять больше внимания зубам: чистить утром после еды, вечером на ночь, пользоваться ирригатором. Минимум 2 раза в год посещать профессионального гигиениста. Потому что профилактика заболеваний это чудесная вещь, и вы в будущем потратите меньше финансов. Опять же не придется потом протезировать зубы.

В пермском «Центре стоматологии и имплантологии Астра-Мед» работают одни из самых лучших хирургов и ортопедов в Перми. Наши специалисты постоянно учатся, выезжают на повышение квалификации в крупные и статусные стоматологические международные центры .Делают самые сложные операции по костно-челюстной пластике. Мы лечим самые запущенные случаи. Обращайтесь!

Добавим, что в апреле в центре пройдут акции на имплантацию.

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В стоимость входит: - Первичный осмотр врача стоматолога. - Установка имплантата под анестезией. - Установка формирователя десны и наложение швов. - Изготовление индивидуального абатмента. Это связующее звено между имплантом и коронкой. - Изготовление и фиксация металлокерамической коронки.

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Материал к публикации подготовила Евгения РОМАНОВА.