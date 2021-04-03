Пермский синоптик уточнил, когда апрельское ненастье сменится теплой погодой

Когда дождемся первых весенних цветов? Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Когда закончится плохая погода и наступит настоящее тепло? – спросили в прямом эфире пермского метеоролога ведущие Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM)/

- Насчет плохой погоды можно и поспорить, – отреагировал руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. - У нас все-таки начало апреля, и то, что идет дождь, а не снег, это уже можно считать признаком прихода климатической весны. А если говорить серьезно, то пока мы видим достаточно оптимистичные прогнозы на ближайшие 10 дней. Период временного ненастья скоро закончится, и с понедельника, с 5 апреля, начнется устойчивый тренд на повышение температуры, которая будет подниматься днем до +10 градусов. При этом будут немало ясных дней. Весна с климатической точки зрения у нас будет наступать с опережением графика на неделю-другую.

Но и в субботу весь день в Перми погода будет достаточно комфортная – центральная часть края попала в достаточно теплую воздушную массу. Термометр поднимется днем до +10 градусов, на небе будут прояснения. Но вот в воскресение ненастье снова вернется: днем станет прохладнее, термометр не поднимется выше +8 градусов, и вновь ожидаются моросящий дождь и мокрый снег.

В целом апрель, по предварительным прогнозам, в Прикамье ожидается по-настоящему теплым.

- Не исключено, что во второй половине месяца может потеплеть даже до +20 градусов, - говорит Павел Смирнов. - Такое у нас редко, но все же случается. В последний раз в один из апрельских дней в 2016 году температура поднималась до +20 градусов. А в 2012 году столбик термометра преодолевал 20-градусную отметку даже в течение 8 дней подряд. В этом году мы тоже можем рассчитывать на несколько по-настоящему теплых апрельских дней.