Прокурор Перми: «Наша главная задача в условиях коронавируса – защитить права пермяков»

- Фото: Ирина МОЛОКОТИНА

Куда жаловаться, если вам не доплачивают социальное пособие? Часто ли у подрядчиков возникает соблазн незаконно заработать бюджетные деньги? Снижается ли в Перми уровень преступности?

На эти и другие вопросы пермяков в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) ответил прокурор г.Перми Виталий Дымолазов.

Виталий Дымолазов внимательно слушал вопросы радиослушателей. Фото: Ирина МОЛОКОТИНА

- Виталий Сергеевич, повлияла ли как-то на работу прокуратуры ситуация с коронавирусом? Не затруднила ли она доступ людей к надзорным органам?

- Санитарные ограничения, конечно, отразились на деятельности органов прокуратуры, но надзорную деятельность мы не ослабили. Стали использовать дополнительные каналы связи с жителями Перми: это и интернет-приемная, и прием обращений по электронной почте. Используется методика «горячих линий», инстаграм-трансляций и другие способы. На личном приеме в органах прокуратуры города принято в этом году свыше 6 тысяч человек, 1 тысячу пермяков приняли лично прокурор города и его заместители. Всего за прошлый год в прокуратуру обратились 25 тысяч человек. Любой гражданин, зайдя на сайт прокуратуры Пермского края может непосредственно обратиться к прокурору города или любому из городских районов.

- Какие вопросы особенно волновали пермяков во время пандемии?

- В условиях пандемии граждан волновали, прежде всего, проблемы защиты социальных прав. Например, возникало немало вопросов по оплате за коммунальные услуги. Активно разбирались с жалобами по невыплатам заработной платы. Основной задачей органов прокуратуры по-прежнему остается защита прав граждан.

Уделено пристальное внимание вопросам исполнения законодательства в сфере здравоохранения. К примеру, в этой сфере выявлено более 300 нарушений законодательства, в 56 случаях обращались за защитой прав граждан в суды. По нашей инициативе 65 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Разговор получился обстоятельным. Фото: Ирина МОЛОКОТИНА

- Чего удалось добиться, устраняя эти нарушения?

- Перечисление получилось бы длинным. В Свердловском районе, например, по требованию прокуратуры в больницу имени Пичугина было закуплено оборудование, необходимое для оказания педиатрической помощи. В городской больнице №6 был отремонтирован томограф после вмешательства прокурора. В Индустриальном районе объявлена закупка на приобретение аппарата для флюорографии в поликлинику №2. Это только некоторые примеры.

- В условиях санитарных ограничений многих волнуют вопросы выплаты различных социальных пособий. И обидно бывает, когда из-за двоякого толкования закона люди не могут получить деньги.

- Такие случаи, к сожалению, отмечаются, органы прокуратуры оперативно реагируют, восстанавливая права граждан. К примеру, в рамках проекта «Демография» выделяются денежные средства - ежемесячные социальные выплаты по рождению первого ребенка. По нашему требованию мы восстановили права семей по таким выплатам. Причиной вмешательства послужили незаконные отказы в связи с неправомерным определением среднедушевого дохода – в него включались аналогичные выплаты. И получался замкнутый круг. Буквально недавно в судебном порядке мы отстояли права целого ряда семей пермяков, и эта работа будет продолжена. По аналогичным основаниям оспорена практика отказов в выплате пособий по рождению третьего и последующего детей.

- В городе активно реализуются национальные проекты. Не возникает ли у кого-то из подрядчиков незаконно присвоить часть средств при их выполнении?

- Действительно, прошлый год ознаменовался активной реализацией нацпроектов – у нас строились детские сады, закупалось необходимое оборудование в школы, в медицинские организации. Мы целенаправленно занимались проверкой соблюдения законности при реализации национальных проектов на территории города Перми. Мы выявили 255 фактов нарушений, 56 должностных лиц привлекли к различным видам ответственности, за прошлый год было возбуждено 4 уголовных дела. К примеру, выявлены факты предъявления в ходе закупки подложных документов, виновное лицо уже привлечено к уголовной ответственности, подрядчик в итоге сменился. Этот объект уже на стадии приемки. То есть мы не допустили, чтобы этим недобросовестным подрядчиком были совершены какие-либо хищения и другие негативные последствия.

- Сейчас в Перми идет подготовка к юбилею города. Не было ли здесь каких-то крупных нарушений?

- Реализация мероприятий к 300-летию Перми находится под нашим пристальным контролем – это реконструкция улиц, общественных пространств и других объектов. Мы активно проверяли все городские стройки. Каких-либо серьезных нарушений по строительству мы не выявляли, а те, которые обнаружили, были оперативно устранены.

- Сокращается ли в городе преступность?

- На последнем пленарном заседании Пермской городской думы я проинформировал депутатов о состоянии законности на территории Перми, и определенную часть выступления посвятил криминогенной ситуации. За прошлый год уровень преступности на территории города сократился на 8 процентов. Снизилось число убийств, умышленных причинений вреда здоровью, краж, хищений, серьезно сократилось количество изнасилований. Эти тенденции не могут не обнадеживать – это результат работы структур профилактики и правоохранительного блока. Между тем, органам правоохраны расслабляться некогда. Уровень преступности несмотря на отмеченную тенденцию остается достаточно высоким, растет количество тяжких преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Речь - о мошенничестве в виде СМС, интернет-мошенничестве. Эта сфера находится на нашем постоянном контроле, мы периодически обсуждаем эту проблему с коллегами из органов внутренних дел. Здесь есть определенные наработки, проводится ежедневная кропотливая работа.