Псы окружили бедолагу со всех сторон. Фото: скрин видео @chp_59_perm

Камера наблюдения, установленная в одном из домов в Перми, сняла ожесточенную схватку кота со стаей уличных собак. Маленький хищник, благодаря проворству и острым когтям, сумел остаться в живых.

На кадрах видно, как кот стоит рядом с подъездом дома, вдруг он слышит лай собаки и спешно забирается под припаркованную рядом машину. Тут же в кадре появляется пес, следом второй, третий, четвертый и вскоре около машины оказывается семь собак. Псы окружили бедолагу со всех сторон, громко лаяли и пытались к нему подобраться. В какой-то момент усатый пулей вылетел из-под машины, но тут же попал в лапы собак. Однако храбрый пермский кот не торопился так быстро расставаться с жизнью и стал отчаянно сопротивляться. Он даже успел побывать в пасти у одной из собак, но благодаря своей изворотливости "пушистый воин" смог вырваться. Ему удалось запрыгнуть на лавочку возле дома и занять оборону. Тут же из окна на собак полетел пакет с соком - это местные жители вступились за бедное животное. Cудя по всему, они стали кричать и отпугнули собак.

Благодаря людям, проворству и острым когтям храброму коту удалось сохранить себе жизнь.

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