Сотрясение мозга и ушибы: в Пермском крае с крыши администрации на чиновницу рухнул снег

Фото: скрин видео "Парма-Новости"

В Кудымкаре с крыши здания местной администрации на женщину обрушился сугроб. Видео с произошедшим опубликовало издание «Парма-Новости».

На кадрах видно, как женщина выходит из здания мэрии, делает несколько шагов и на нее падает огромная глыба снега. От удара женщина не устояла на ногах и упала. К ней тут же подбежали прохожие, чтобы помочь подняться.

По информации издания, ЧП произошло 19 марта, а пострадавшей женщиной оказалась одна из работников бюджетной сферы администрации. Однако руководитель подрядчика, обслуживающего здание мэрии, Ирина Половникова в разговоре с корреспондентом издания заявила, что пострадавшая женщина «все выдумала».

— Свидетельскими показаниями не подтверждается, что на нее именно упала глыба, — сообщила изданию Ирина Половникова.

А глава Юрлинского муниципального округа Татьяна Моисеева, напротив, подтвердила падение снега на свою подчиненную.

— Я в курсе о том, что был сход снега, — рассказывает Татьяна Моисеева. — Частично он зацепил женщину, да, я в курсе этого.

Пострадавшая женщина сейчас на больничном. После пережитого у нее сотрясение головного мозга и ушибы.

Журналисты «Парма-Новости» приравняли опубликованное видео к официальному обращению в Юрлинскую районную прокуратуру с требованием проведения проверки.

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