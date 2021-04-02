Так и хочется погладить: в выходные на Пермской ярмарке пройдет самая мимимишная выставка

На выставке будут проводиться соревнования кошек международного уровня, эксперты дадут советы, как содержать и воспитывать котов различных пород Фото: Ирина МОЛОКОТИНА

3 и 4 апреля на Пермской ярмарке пройдет самая мимимишная выставка «Кошачий БУМ!» Два дня пермяки - любители котов и кошек - смогут любоваться на представителей различных пород, наблюдать за костюмированным шоу или приобрести себе домашнего питомца.

На выставке будут проводиться соревнования кошек международного уровня, эксперты дадут советы, как содержать и воспитывать котов различных пород. Также здесь можно будет посмотреть на чужих мурчащих питомцев и приобрести товары для своих: корма, игрушки, аксессуары.

Организаторы обещают, что программа выставки станет интересна для всей семьи: будут проводиться конкурсы, мастер-классы и интерактивные игры для детей и взрослых.

Адрес: Пермь, шоссе Космонавтов, 59

Время работы: 3 апреля: 10.00–19.00, 4 апреля: 10.00–18.00

Стоимость билетов: взрослый — 300 рублей, детский (от 7 до 14 лет) — 100 рублей, льготный при предъявлении удостоверения — 100 рублей, дети до 7 лет — бесплатно.

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