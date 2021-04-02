В Прикамье родные умершей пациентки ковидного отделения нашли в ее вещах жуткую фотографию

Официальный диагноз бабушке поставили – отек мозга и ишемический инсульт. Фотография предоставлена родственниками умершей пенсионерки

В редакцию обратилась читательница «Комсомольской правды». Ирина Имбрякова рассказала, что сейчас они пытаются выяснить, от чего могла умереть ее бабушка Анна Гавриловна. Она передала несколько фотографий. На одной - стоит вполне цветущая женщина. На других видно, что у нее – жуткая почерневшая рука.

Минздрав начал проверку

Родные сделали запрос в Минздрав.

- По данному факту проводится проверка, - сообщили в краевом министерстве здравоохранения. - По завершении с ее результатами будут ознакомлены законные представители умершей женщины.

Что же все-таки насторожило родственников 79-летней Анны Гавриловны?

- На снимках видно, что бабушкина рука почернела от плеча до ладони, а нам потом сказали, что это обычная гематома,- говорит Ирина. - Эти фотографии мы обнаружили в распечатанном виде в вещах бабушки, которые нам отдали после ее смерти. К ней нас не пускали. Но кто-то, видимо, сфотографировал ее руку, и снимки отдал бабушке, возможно, просто побоялся отправлять нам их по вайберу. Мы показывали фото знакомым хирургам, терапевтам, нам сказали, что там могло быть все гораздо серьезней, чем обычная гематома.

По словам Ирины, родным сказали, что бабушка умерла по пути из ковидного отделения. В тот самый день, когда родственники рассчитывали, что ее выпишут, поскольку им сказали, что тесты на коронавирус не подтвердились. Вот что рассказывает Ирина:

- Сначала у нас бабушку положили в неврологию, в больницу в Соликамске, это было 22 февраля. Ей сделали компьютерную томограмму головного мозга и сказали, что у нее небольшое поражение головного мозга, то есть микроинсульт. Врач сказал, что ей нужно полежать в больнице, чтобы ее «прокапать». 3 марта бабушке снова сделали КТ головы и нам сказали, что на 5 марта будут готовить ее на выписку.

Госпитализировали в «красную зону»

Но 4 марта, когда я ей позвонила, бабушка стала плакать и сказала, что ее куда-то перевозят. Я поехала в больницу и там мне объяснили, что бабушке сделали томограмму легких и обнаружили там небольшой очаг. Врач сказал, что анализы у нее хорошие - такие, как будто она уже переболела ковидом, но что для подстраховки ее необходимо перевести в отделение пульмонологии. Я несколько раз уточнила – не в ковидное отделение? Врач успокаивал меня, мол, нет, в пульмонологию. Он обещал, что бабушка полежит в пульмонологии день-другой, и ее выпишут.

Я поехала за машиной, на которой перевозили бабушку. Но затем выяснилось, что ее перевезли на другой конец Соликамска в отделение, где была «красная зона». Туда никого не пускали, все врачи ходили в очках и масках. Я поехала домой, чтобы привезти бабушке чего-нибудь перекусить. Когда вернулась, позвонила ей, и она мне сказала, что ей поставили капельницу, от которой ей стало очень плохо. Она описала, мол, у нее и в ногах жжет, и сердце стучит, и в голове как будто молотками бьют. Я вызвала на улицу врача – и.о.заведующего этим ковидным отделением. Он мне пообещал, что сейчас сходит посмотрит, что к чему. Минут через 15 вышел и сказал, что капельницу убрали, и теперь все хорошо и что можно не переживать.

Потом я от своей мамы узнала, что ей снова поставили капельницу, под которой она в этот день лежала с 3 до 8 часов вечера. Бабушка рассказала маме, что все это время она кричала, звала кого-нибудь из медперсонала, чтобы ей отключили капельницу, даже в стенку стучала. Но к ней никто не подошел. В итоге капельницу ей отключили уже только вечером.

На руке появились пузыри

Потом мы звонили бабушке 5 марта. Она сказала, что в том месте, где ей ставили капельницу, у нее появился синяк, и рука побаливает. Выяснилось, что её перевели в другую палату.

6 марта мне позвонила мама и рассказала со слов бабушки, что у нее посинела рука, и от плеча до ладони на ней появились какие-то пузыри, и что рука стала уже чуть ли не черная.

10 марта мы разговаривали с лечащим врачом, она говорила, что все в порядке. Мы спрашивали, что с рукой? Она ответила, что это обычная гематома.

11 и 12 марта анализы, которые брали у бабушки, были готовы. Коронавирус у нее не подтвердился. Но бабушку продолжали держать в ковидном отделении вплоть до 17 марта, когда ее не стало. И зачем-то два раза переселяли ее из палаты в палату. Мы, родственники, думаем, что это из-за того, что ей пытались вылечить руку.

А 17 марта бабушку снова повезли на компьютерную томографию. Как нам сказала врач, перед выпиской ей снова нужно было сделать КТ, а это делали там, где раньше бабушка лежала. Я поехала ее встретить, но не дождалась. Позвонила в ковидное отделение, и мне там сказали, что бабушка умерла.

Потом нам объяснили, что якобы пришли за бабушкой в палату, что она сама оделась, и что ей предложили лечь на носилки. Но что она будто бы от этого категорически отказалась, хотя бабушка обычно беспрекословно выполняла предложения врачей. А потом, мол, бабушка скончалась в машине скорой помощи.

Мы сейчас хотим добиться того, чтобы выяснить, от чего все-таки умерла бабушка. Получается, что она поступила в ковидное отделение фактически здоровой – все анализы у нее были хорошие. Официальный диагноз бабушке поставили – отек мозга и ишемический инсульт. Но что у нее было с рукой? Мы предполагаем, что бабушке ставили обезболивающие, чтобы уменьшить боль. Но нам по-прежнему говорят, что это была обычная гематома. Мы обратились в краевой Минздрав, и нам сказали, что будут проводить внутреннюю проверку.

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