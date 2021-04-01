«Будет тепло, как в мае»: Синоптики рассказали, каким будет в Прикамье апрель-2021

Синоптики обещают в апреле майскую погоду. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Мы уже писали о том, что ученые российского Гидрометцентра пообещали прикамцам апрель теплее нормы. Синоптики ГИС-центра пермского классического университета рассказали подробнее, когда именно может наступить апрельская жара – какой будет погода в Прикамье в апреле 2021 года. Они основывались на долгосрочном прогнозе модели CFS/NCEP.

- Прогнозируется исключительно теплая вторая декада апреля, - рассказал инженер ГИС-центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов. - Пока мы видим вполне обычную для начала апреля нестабильную погоду со сменой потеплений и похолоданий. Например, 3 апреля термометр в Перми достигнет +10 или даже +13 градусов. Затем, 5 апреля, будет заметное похолодание с очередным сильным снегопадом, с нулевой или небольшой положительной температурой. Со второй половины следующей недели с юга начнет поступать тепло, и температура вновь может превысить отметку в +10 градусов.

А вот дальше «температурные качели» закончатся, и у нас установится антициклон. Начиная с 15 апреля, у нас возможно аномальное потепление – с дневными температурами выше +20 градусов.

Как надолго задержится тепло?

- Долгосрочный прогноз указывает на то, что этот антициклон у нас задержится надолго, - говорит Андрей Шихов. - После 15 апреля южные ветра могут принести к нам тропический воздух из Средней Азии. И тогда может повториться сценарий 2016 года, когда в апреле у нас было +23. Такая погода больше будет напоминать середину мая, а не апреля. При такой ситуации начнется стремительный сход снежного покрова, и пик половодья может наступить на две недели раньше обычного. Если этот прогноз оправдается, то апрель в Пермском крае станет самым теплым с 2012 года и займет второе место по средней температуре в XXI веке.

Насколько вероятен такой прогноз?

- С одной стороны, уверенно прогнозировать что-либо на 2-3 недели сложно, но речь идет о значительных погодных аномалиях, которые в любом случае проявят себя, поэтому вероятность того, что подобный сценарий реализуется, довольно высока, - объясняет Андрей Шихов. - Вспомним, что подобные масштабные явления прогнозировались и в феврале, и конец последнего месяца зимы, действительно, оказался очень холодным.