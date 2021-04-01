Пермский производитель «Чисто-Быстро» представил край на международном форуме

Фото: «Чисто-Быстро»

На днях в Краснодаре прошел международный технофорум «От винта!». Пермский производитель «Чисто-Быстро» - совместно с командой разработчиков из Института технической химии уральского отделения РАН - презентовал бытовую и профессиональную химию «Чисто-Быстро». Это был единственный бренд, который представлял Пермский край.

Всего на технофоруме было более 500 уникальных изобретений, разработок, инженерных решений и стартапов, которые придумали молодые ученые. Проект Пермского края - биоразлагаемым очищающим средствам для удаления сложных видов эксплуатационных загрязнений.

Фото: «Чисто-Быстро»

Компания «Чисто-Быстро» появилась на рынке около года назад. Чистящие средства справляются со всевозможными загрязнениями без особых усилий. Продукт гипоаллергенный и биоразлагаемый - его не нужно смывать водой. А еще у нее экологичная упаковка, которую изготавливают из переработанного пластика в Перми на заводе компании.

Самые популярные средства «Чисто-Быстро» – это «DS.1» и «Универсальное чистящее средство». Первое используют не только в медицине, но и для дезинфекции помещений, оборудования, мебели, посуды, игрушек, кондиционеров, транспорта. Область его применения не ограничена, а лабораторные исследования доказывают, что использовать «DS.1» можно как в квартирах и офисах, так и на производстве.

Фото: «Чисто-Быстро»

А «Универсальное чистящее средство «Чисто-Быстро» обезжиривает и удаляет грязь с разных поверхностей – от полов и кафеля до варочных плит и вытяжек. Нужно лишь нанести спрей, подождать несколько минут и протереть влажной губкой, салфеткой или тканью. Это средство справляется и с пятнами на одежде и обуви: достаточно точечно нанести его на грязь и через пару минут загрузить белье в стиральную машину.

Недавно в линейке появился спрей «Экстра-Блеск» для чистки стекол и зеркал, хромированных поверхностей. Он не только удаляет грязь, следы пальцев, мыльный налет и разводы, но и придает поверхностям сияние.

Фото: «Чисто-Быстро»

А скоро «Чисто-Быстро» презентует новинку - биоразлагаемые и гипоаллергенные гели для стирки цветного, белого, черного и детского белья.

Купить продукцию «Чисто-Быстро» можно на Wildberries.ru и Яндекс.Маркет. Там доступны объемы по 0,5 и 1 литру. Оптовые заказы от 5 литров и более лучше оформлять по телефону: (342) 204-45-60 или на сайте chisto-bistro.com.

Wildberries: ИП Якушев ДВ, ОГРНИП 305590230400055; Яндекс.Маркет: ЗАО Дедал, Пермь, Г. Хасана, 91, ОГРН 1025900921969.