3Z дарит возможность сделать лазерную коррекцию зрения бесплатно

Фото предоставлено офтальмологической клиникой 3Z

ZORKO - это образовательный проект, где можно узнать все о процедуре лазерной коррекции – показания, противопоказания, подробности самого процесса. И самое главное – выиграть бесплатную коррекцию зрения методом FemtoSuperLASIK. Офтальмохирург 3Z Антон Шуваев расскажет о ходе процедуры и восстановления, ответит даже на самые неловкие вопросы, и все это – в online-формате на YouTube.

Между участниками вебинара прямо во время трансляции состоится розыгрыш бесплатной процедуры лазерной коррекции по уникальной для Пермского края технологии FemtoSuperLASIK. Чтобы стать участником клуба необходимо:

- зарегистрироваться на странице проекта 3z.ru/zorko_prm_kp;

- обязательно сделать репост новости о Zorko со страницы клиники в одной из соцсетей — Instagram, «ВКонтакте» или Facebook.

14 апреля в 19:00 смотрите online-трансляцию ZORKO со своего YouTube-аккаунта.

Все участники получат гарантированные подарки*:

- скидку 30% на диагностику зрения;

- 5000 рублей на FemtoSuper LASIK на 2 глаза.

А один счастливчик сможет сделать ее абсолютно бесплатно!

*Скидки действуют с 15 апреля 2021 года по 30 июня 2021 года в клинике 3Z в Перми. Скидка 30% распространяется на диагностику зрения в клинике 3Z в Перми и диагностических центрах Пермского края для пациентов старше 18 лет. Скидка 5 000 руб. распространяется на коррекцию зрения по технологии FemtoSuper LASIK на 2 глаза (2500 руб. на 1 глаз). Скидка победителя 100% распространяется на лазерную коррекцию зрения по технологии FemtoSuper LASIK в г. Перми.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.