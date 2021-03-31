Поддержка пермского баскетбола и бонусы для болельщиков: БК «ПАРМА» и Банк «Открытие» подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение подписано! Фото: БК "ПАРМА".

- Пермский баскетбол сейчас на подъеме, баскетболисты радуют болельщиков своей игрой, активно развивается в Прикамье детский баскетбол, - говорит президент пермского баскетбольного клуба «ПАРМА» Сергей Богуславский. – Мы рады, что у клуба появился такой надежный партнер, как Банк «Открытие».

В этом банке уже сейчас можно оформить карту «ПАРМА – это мы!». Она наверняка станет популярной у любителей баскетбола: бонусы от магазинов и центров – участников проекта, викторины с розыгрышем призов для болельщиков, скидки на посещение матчей – это только часть преимуществ новой пластиковой карточки. Ее появление стало возможно благодаря договоренностям двух партнеров.

Карточки с такой надписью наверняка станут популярными у фанатов баскетбола. Фото: БК "ПАРМА".

«Надеемся, что команда достигнет новых вершин»

В торжественной обстановке в УДС «Молот» состоялось подписание соглашения между БК «ПАРМА» и Банком «Открытие».

- Наш банк традиционно уделяет большое внимание поддержке, развитию и популяризации спорта, - отметила управляющая банком «Открытие» в Пермском крае Валентина Жильцова. - Например, в последние два года мы выступали партнерами таких престижных соревнований как «Пермский марафон». Совместный проект с БК «ПАРМА» - еще один шаг к тому, чтобы поддержать самый популярный клуб нашего региона и увеличить число болельщиков, предоставив им дополнительные выгодные возможности. Мы убеждены в том, что проект будет успешным и популярным

- Мы очень рады, что наши друзья и партнеры из Банка «Открытие» приняли такое решение о сотрудничестве с клубом «Парма», - подчеркнул Сергей Богуславский. - То, что мы собираемся вместе делать, будет интересно не только для клуба, но и для болельщиков Пермского края. Мы рассчитываем, что у нас будет серьезно расширена фанатская среда, и количество болельщиков увеличится. Мы надеемся, что наши совместные действия приведут к тому, что «Парма» достигнет новых вершин в баскетболе.

Первым обладателем карточки стал президент клуба Сергей Богуславский. Фото: БК "ПАРМА".

Где и как оформить карточку?

После подписания соглашения партнеры презентовали банковскую карту лояльности «ПАРМА – это мы!». Они подчеркнули, что цель соглашения и нового ко-бренда – содействие развитию спорта и предоставление дополнительных возможностей баскетбольным болельщикам Пермского края.

Что из себя представляет новый банковский продукт? Карта на базе платежной системы «МИР» доступна участникам зарплатных проектов, а также каждый житель края может оформить карту «ПАРМА – это мы!» в офисах банка на условиях индивидуального зарплатного обслуживания.

Такой карточкой можно пользоваться как обычной банковской картой. А кроме того новый продукт включает в себя бонусную программу от банка «Открытие», а также льготы и бонусы для болельщиков от БК «Парма».

Преимущества новой карты

Программа банка позволяет получить по карте «ПАРМА – это мы!» кэшбэк до 3% за все покупки, либо до 11% за оплату товаров и услуг в любимой категории (это могут быть красота и здоровье, транспорт, кафе и рестораны, либо путешествия) и 1% за все остальные покупки. Бонусными рублями, заработанными в виде кэшбэка, можно компенсировать свои покупки по карте, приобрести билеты или забронировать проживание в отеле на портале travel.open.ru, а также получить повышенную ставку по накопительному счету.

Еще одним важным преимуществом карты является бесплатное обслуживание, а также возможность без комиссии снимать и вносить на счет наличные в банкоматах «Открытия» и банков-партнеров (на сегодняшний день это более 33 000 устройств на территории всей страны).

Бонусы для болельщиков

Болельщикам клуба «Парма» предоставляются дополнительная скидка в размере 10% при приобретении билетов и абонементов на матчи команды, а также специальные цены на товары фан-шопа при оплате картой «ПАРМА – это мы!». Для держателей карт предусмотрен доступ в отдельный сектор на площадке, розыгрыши призов и подарков от клуба на каждой игре и дополнительные скидки в компаниях – партнерах клуба. Помимо этого, среди держателей, совершивших самый большой объем покупок с использованием карты, предусмотрены ежегодные розыгрыши специальных призов и подарков.

Соглашение о сотрудничестве между банком «Открытие» и БК «ПАРМА» предусматривает совместную работу по созданию и обеспечению оптимальных условий для самореализации, укрепления здоровья и формирования здорового образа жизни населения региона посредством спорта высших достижений. Банк «Открытие» намерен оказывать поддержку БК «ПАРМА» и участвовать в мероприятиях клуба, являющихся составной частью воспитания нравственного и здорового поколения, а также развивать физическую культуру и спорт на территории Пермского края и города Перми.

НАША СПРАВКА

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.