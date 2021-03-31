Новосибирские дорожники высоко оценили эффективность «Бионорда» в борьбе с гололедом и пылью

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Уральский завод противогололедных материалов принял участие во Всероссийской конференции «Зимнее содержание дорог», которая прошла в Новосибирске 25 и 26 марта. Главными темами мероприятия стали эффективная борьба с гололедом и снижение количества пыли и грязи в городах.

В рамках конференции сотрудники УЗПМ представили две наработки: линейку противогололедных средств «Бионорд», позволяющих дорожным службам быстро удалять наледь, и обеспыливающий состав, который можно использовать как в бесснежные зимы, так и при весенне-летней уборке дорог.

– Опираясь на исследования в собственной лаборатории, предприятие производит продукцию под конкретные требования заказчиков, с учетом климатических и инфраструктурных условий в жестком соответствии с требованиями национальных стандартов, –сообщил заместитель коммерческого директора УЗПМ Рудольф Пономарев.

Начальник управления автомобильных дорог города Юрий Сердюк на конференции отметил, что новые технологии позволили Новосибирску существенно снизить количество остатков песка на улицах сибирского мегаполиса

– Мы провели анализ противогололедных материалов на основе песка и соли и пришли к выводу, что 80 % из них – это пыль и глина. Таким образом, мы высыпали на улицы Новосибирска 800 КАМАЗов пыли и грязи ежегодно. С применением «Бионорда» в Новосибирске, с гололедом мы стали справляться быстрее, а также удалось снизить пылевую нагрузку на город, – поделился опытом Юрий Сердюк.

Качество продукцию УЗПМ также высоко оценил и заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов.

– В Новосибирске традиционно выпадает большое количество снега, и мы стараемся применять инновационные материалы и технологии. Некоторые районы Новосибирска на сегодняшний день обрабатывают «Бионордом», который доказал свою эффективность. Также пробуем применять двухфазный реагент, анализируя на каких типах дорог наиболее эффективно использование того или иного типа материала, – сообщил заместитель мэра.