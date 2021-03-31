«Этим снимкам почти 100 лет». Пермский зоопарк опубликовал уникальные архивные фото

В зоосаде было несколько верблюдов. Фото: сайт пермского зоопарка.

Пермский зоопарк к официальному открытию первого зоосада в Перми опубликовал уникальные архивные фото. Зоосад был открыт в 1 апреля 1927 года. Его коллекция состояла из животных наших лесов, собранных жителями Прикамья и привезенными в музей. Это были раненные звери, молодняк и птицы.

В первый же день посмотреть на необычное зрелище пришли 727 человек. У зоосада был отдельный вход, с посетителей взималась плата, которая шла на содержание и кормление животных.

Поначалу билет стоил пять копеек, но этого катастрофически не хватало на содержание животных, и с 1928 года плату установили со взрослого - 20 копеек с ребенка -10 копеек, а учащиеся и красноармейцы платили по-прежнему по 5 копеек с человека.

Огромная очередь в зоосад. Фото: сайт пермского зоопарка.

На старинных кадрах, опубликованных на сайте пермского зоопарка, можно увидеть большую очередь в зоосад из прабабушек и прадедушек сегодняшних пермяков. Сам вход, возле которого на полене сидит старенький дедушка и читает газету, а входную арку украшает скульптура винторогого козла . «Живой уголок», вокруг которого стоят посетители и общаются с животными, а также первые павильоны, где содержались косули, яки и даже верблюды.

Косуля в зоосаде. Фото: сайт пермского зоопарка.

Демонстрация яка в зоосаде. Фото: сайт пермского зоопарка.

Вольеры, в которых содержались животные. Фото: сайт пермского зоопарка.

Возле входа сидит биллетер и пока нет посетителей, читает газету, а входную арку украшает скульптура винторогого козла. Фото: сайт пермского зоопарка.

Осмотр животных. Фото: сайт пермского зоопарка.

В зоосад привезли новые экспонаты. Фото: сайт пермского зоопарка.

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