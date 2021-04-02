Белая простынь и табличка с номером: как хоронят пермяков, у которых нет родственников

«КП» разбиралась, как хоронят одиноких пермяков, и как получить компенсацию, если все затраты на похороны вы взяли на себя

«Денежки на похороны у меня лежат на книжке, а платье и ботиночки - вон в том дальнем углу шкафа», - эта фраза знакома многим, у кого есть пожилые родственники. Как правило, деньги на похороны наши бабушки и дедушки начинают откладывать, когда выйдут на пенсию. Но, как говорил русский классик, беда человека не в том, что он смертен, а в том, что он внезапно смертен.

И это правда, не всем пенсионерам хватает времени, чтобы скопить нужную сумму на похороны. Тогда организацией похорон, включая и денежную составляющую, приходится заниматься родственникам умершего. Но что делать, если родных и близких просто не осталось, или у них нет денег ни на гроб, ни на памятник. В таких случаях затраты на похороны берет на себя государство.

В Перми вопросами организации ритуальных услуг и содержанием мест захоронений занимается департамент дорог и благоустройства. А всеми процессами, от подготовки документов до погребения, - подведомственная ему ритуальная компания.

«КП» разбиралась, как хоронят одиноких пермяков, и как получить компенсацию, если все затраты на похороны вы взяли на себя.

Безымянные могилы

Все затраты на похороны умершего, у которого не осталось ни родственников, ни близких и личность которого не удалось установить, берет на себя государство. Естественно, похороны проходят по самому минимальному тарифу. Тело умершего заворачивают в белую простынь, кладут в необитый гроб и везут на специально отведенное место на кладбище. И даже если в будущем найдутся его родственники или близкие, найти место на кладбище будет практически невозможно, ведь на могиле вместо памятника устанавливают железную арматуру, а вместо фотографии – табличку с датой захоронения.

Кладбище в Заозерье. Фото предоставлено МУП "Ритуальные услуги"

Государство поможет

Если у умершего есть родственники, но у них нет денег на похороны, все расходы также берет на себя государство. Весь процесс от подготовки документов до погребения будет бесплатным, также родственникам безвозмездно предоставят металлический памятник, на который можно будет установить фотографию умершего.

Компенсация

Всем, кто потратил на похороны собственные деньги, предусмотрена компенсация. Естественно, она в разы меньше затрат на весь похоронный процесс, но, тем не менее, она положена всем без исключения, вне зависимости услугами какой ритуальной службы вы пользовались - частной или государственной. Разница лишь в том, где ее получить. Здесь все зависит от возраста умершего.

Если вы похоронили родственника, который не работал и еще не вышел на пенсию, за компенсацией нужно обращаться в Центр социальных выплат Пермского края. С 1 февраля 2021 размер пособия на погребения составляет 7388,73 руб. Заявление на получение пособия необходимо подать не позднее шести месяцев со дня смерти родственника. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и справку о смерти, выданную органами ЗАГС.

Если вы похоронили неработающего пенсионера, за компенсацией следует обращаться в пенсионный фонд. Размер пособия по Пермскому краю составляет 7388,73руб, для территорий крайнего севера сумма немного выше - 7 709,98 руб. В нашем регионе территориями крайнего севера считаются Гайнский, Косинский, Кочевский, Красновишеоский и Чердынский районы.

Заявление на получение пособия необходимо подать не позднее шести месяцев со дня смерти родственника. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и справку о смерти, выданную органами ЗАГС.

Если за день до смерти умерший работал, то компенсацию должен выплатить работодатель. Расходы, связанные с погребением умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, возмещаются за счет средств Министерства обороны России.

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