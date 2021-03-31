МЧС: С подледной рыбалкой лучше подождать до будущей зимы

Сотрудники МЧС проводят профилактические беседы с рыбаками, которые ловят рыбу в 20 метрах от открытой воды. Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Эта история повторяется каждую весну: любителей подледного лова с речки чуть не вицей надо гнать. При этом экстремалы не только выходят пешком на хрупкий лед, но и на снегоходах выезжают. Нередко такие рыбалки заканчиваются трагически.

- В этом году подобных ЧП еще не случалось, зима была морозная, март стоял холодный, но спасатели уже проверили необходимое снаряжение и находятся в полной боевой готовности, - рассказал «Комсомолке» директор Пермской краевой службы спасения Рашид Ишмухаметов. - Для таких рыбаков совет у меня особый: не нужно собираться толпой на одном месте, не бурить лунки рядом, а соблюдать расстояние минимум в два-три метра. Если много лунок, лед может треснуть. Но, видимо, наши рыбаки без экстрима не могут, они рыбачат, а нам каждый год приходится вытаскивать их со льдин.

Весенний лед опаснее осеннего

Сотрудники МЧС и полицейские обходят популярные места зимней рыбалки на Каме и проводят с рыбаками профилактические беседы.

- Температура воздуха повышается, и весенний лед становится капканом для вступивших на него, - объяснил в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) заместитель начальника Центра ГИМС МЧС России по Пермскому краю Вячеслав Омышев. - Под воздействием солнечных лучей лед быстро подтаивает сверху, а снизу разрушительное влияние на него оказывает усилившееся течение воды в реках. Оно буквальноподтачивает лед снизу, и лед становится пористым, рыхлым и влажным. Причем весенний лед резко отличается от осеннего и зимнего, который трещит под тяжестью человека, предупреждая об опасности. Весенний лед не трещит, а в любой момент может рассыпаться под ногами и сомкнуться над головой.

Еще самый опасный весенний лед тот, на котором сверху лежит слой снега, тот, где рядом есть место впадения небольших речушек или у берега растут кусты.

Что делать, если провалился под лед

- Но если все-таки случилось такое, что вы провалились под лед, важно не паниковать, а быстро расставить руки и опереться на него, - советуетРашид Ишмухаметов. -Затем попытаться перевернуться и выкатиться на лед. Важно сделать это в первые же секунды, ведь тогда в вашей одежде еще есть кислород, который позволяет держаться на плаву. Потом, когда она намокнет, вас потянет вниз.

Если не получается выбраться на лед самостоятельно, нужно держаться за кромку льда и звать на помощь. Тот, кто спасает человека, должен подбираться к нему ползком с помощью лестницы, палок или других подручных средств, которые помогают уменьшить давление на лед. К самому краю подходить не нужно, вытягивать человека из полыньилучше с помощью шарфа или веревки.

Когда это получится сделать, с человека нужно снять сырую одежду, растереть его,укутать в сухое и дать горячего чая.