Куда улететь этим летом из Перми в отпуск

Спрос на билеты к морю в этом году вырос Фото: Евгения ГУСЕВА

С 28 марта пермский аэропорт перешел на летнее расписание. Девять рейсов совершаются в Москву. В Шереметьево летают самолеты авиакомпаний«Аэрофлот», Nordwind Airlines и «Победа». С мая начнет ежедневные полеты авиакомпания «Россия».

Кроме того, «Победа» ежедневно выполняет рейсы во Внуково. В аэропорт Домодедово ежедневно, три раза в день,летают самолеты авиакомпания S7 Airlines. А в мае регулярный рейс в Домодедово запустит авиакомпания Red Wings.

Стоимость полета до Москвы на самолете «Аэрофлота» начинается от 4515 рублей. На «Победе» можно улететь за 3099 рублей. S7 Airlines предлагает билеты эконом-тарифа за 3924 рубля. Самый дешевый тариф - у Nordwind Airlines, можно купить билеты за 2765 рублей.

Рейсы в Санкт-Петербург ежедневно выполняют авиакомпании «Россия» и«Победа» (билеты от 2499 рублей), а также пять раз в неделю - Smartavia.

Рейсы в Санкт-Петербург выполняют три авиакомпании Фото: Александр ГЛУЗ

На юг, к морю!

Улететь на Черное море можно рейсами «Победы» (билеты от 6099 рублей), «России» и ROYAL Flight - в Сочи. С апреля будут летать в Симферополь Nordwind Airlines (билеты от 8567 рублей) и «Уральские авиалинии» (от

10417 рублей). А с июня самолеты Utair начнут совершать полеты в Геленджик и Анапу.

- В этом году в Перми много субсидируемых рейсов, цена на авиабилеты которых стали дешевле. А обычные рейсы подорожали, особенно полеты в Симферополь, в Сочи, - говорит член совета Пермской туристической гильдии Ольга Слухова. - Все зависит от спроса, а спрос на эти направления высокий.

Льготные перелеты

- Субсидирование маршрута означает частичное возмещение стоимости авиаперелета перевозчику, поэтому цена билета для пассажиров становится меньше, - объяснили в пермском аэропорту.

Льготные, субсидированные рейсы открыты из Перми в Волгоград, Казань, Новый Уренгой и Усинск. Туда летает авиакомпания UVTaero.

«Азимут» совершает рейсы в Краснодар (билеты от 5380 рублей), Нижний Новгород (от 2380), Минеральные Воды (от 4280) и Ростов-на-Дону (от 4180). Utair - в Сургут, Тюмень и Уфу.

Самолеты S7 Airlines летают в Новосибирск (билеты от 5600 рублей), Nordwind Airlines - в Калининград (от 5381 рубля), ИрАэро– в Самару и Новый Уренгой.

Доступен и берег турецкий

За границу напрямую из Перми можно улететь только в Турцию, Армению и Киргизию.

Авиакомпания Nordwind Airlines с марта совершает полеты в киргизские Бишкек и Ош. А с 4 апреля по воскресеньям начнутся рейсы в Ереван, полет в столицу Армении – от 5542 рублей.

С 1 апреля по четвергам авиакомпания Nordwind Airlines будет совершать регулярные рейсы в Стамбул. С июня авиакомпания «Победа» запустит рейсы в Анталию, два раза в неделю. Билеты стоят от 10146 рублей.

Также в Анталию этим летом будут проходить чартерные рейсы авиакомпаний Red Wings, Nordwind Airlines, Royal Flight, Azur Air и «Россия».