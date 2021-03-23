Алексей Дёмкин: Моя задача - придать новый импульс развитию Перми

Алексей Дё1мкин стал главой Перми.

Напомним, ранее конкурсная комиссия заслушала презентации 10 человек, представивших свои проекты развития Перми. Были определены две кандидатуры, которые набрали наибольшее количество голосов. Это Алексей Дёмкин, за которого проголосовали все 12 членов комиссии, и Эдуард Хайруллин, получивший 11 голосов «за» и один «против». Окончательное решение должны были принять на пленарном заседании народные избранники.

Кандидаты выступили перед депутатами со своими программами и ответили на вопросы. Эдуард Хайруллин отметил, что нужно обращать больше внимания на экономическое развитие, для чего необходимо эффективное управление городским хозяйством, внедрение системы «Умный город». Алексей Дёмкин в своем докладе выделил основные принципы, по которым город будет развиваться в ближайшие годы. В приоритете - создание комфортной городской среды и взаимодействие с жителями по разным каналам связи.

В Перми должно быть удобно и комфортно

- Основой развития города должны стать национальные проекты, в которых обозначены цели и стратегические задачи развития нашей страны, - отметил Алексей Дёмкин. - Но их эффективность будет зависеть от увязки с краевыми и городскими программами. Развитие социальной и коммунальной инфраструктуры, строительство дорог, создание парков и скверов, экологическое развитие – все это в абсолютно равной мере должно относиться ко всем районам города. В каждом районе и даже микрорайоне должен быть свой, пусть небольшой, но сквер. И это не только зеленые насаждения, что само по себе хорошо, но и в каждом таком сквере должны быть малые архитектурные формы, безопасная детская площадка, лавочки, возможности для занятий физкультурой и спортом. Улицы города должны постепенно стать в полной мере общественными пространствами.

Для содержания территории города в порядке прорабатывается вопрос о создании муниципального предприятия, пока в качестве эксперимента в центральном планировочном районе. В случае успеха его деятельность можно будет распространить его на все районы.

В числе приоритетных проектов в развитии улично-дорожной сети Алексей Дёмкин назвал строительство нового участка улицы Крисанова и расширение улицы Плеханова, что позволит связать Ленинский, Дзержинский и Индустриальный районы и ликвидировать или существенно уменьшить пробки на этом направлении.

Напомним, на прошлой неделе было получено положительное заключение Госэкспертизы на проект реконструкции улицы Крисанова. В результате улица должна стать четырехполосной с выделенной полосой для движения общественного транспорта.

Создать единый городской центр

- Традиционно Пермь является городом с развитой культурной жизнью, - напомнил во время выступления Алексей Дёмкин. - Мы должны, в первую очередь, обеспечить достойное содержание объектов культуры, провести масштабную реконструкцию Дворца молодежи и ТЮЗа. Одна из амбициозных масштабных задач - сделать вторым центром притяжения после набережной эспланаду, тем самым формируя единый городской центр. Безусловно, нужно сохранить имидж Перми, как столицы фестивального движения.

Надо четко осознавать, что комфортная городская среда во многом определяет темп развития региона, а также победу или поражение в конкурентной борьбе городов за инвестиции и туристов. Нужно сделать так, чтобы новое и старое сосуществовали, дополняя друг друга.

Экология

- Наиболее важными направлениями с точки зрения экологии являются снижение уровня негативного воздействия хозяйственной деятельности на здоровье населения, сохранение городских лесов и вовлечение их в рекреационное использование, развитие особо охраняемых природных территорий и совершенствование системы озеленения города, внедрение раздельного сбора отходов, - отметил Алексей Дёмкин. - Особенно стоит выделить - создание многоуровневой системы мониторинга качества атмосферного воздуха совместно с региональным правительством, реализацию проекта «Зеленое кольцо» с целью создания общественных пространств в долинах рек Егошихи и Данилихи.

«Хочу и могу»

После представления программы кандидат на пост главы Перми ответил на вопросы депутатов.

Депутат Геннадий Сторожев задал вопрос о необходимости обновления школьных зданий в Перми.

- Да, у нас есть дефицит мест в школах, многие здания требуют ремонта, - ответил Алексей Дёмкин. - Город планомерно строит новые школы, исходя из потребности. Пока планируется привлекать к этой работе застройщиков с и концессионеров.

- Как вы собираетесь формировать свою команду? - поинтересовался Владимир Молоковских. - Пойдут ли в администрацию люди из бизнеса?

- Когда мне губернатор предложил попробовать себя в управлении городом, я задал себе вопрос: «Хочу ли я и смогу это сделать?» И понял - хочу и могу. Смогу ли я привлечь людей, успешно ведущих бизнес? Если я обращусь к ним с предложением: «Мы достаточно заработали в своей жизни, создали для себя комфортные условия жизни. Теперь мы можем позволить себе попытаться сделать что-то хорошее для города», - думаю, таких «ненормальных» в хорошем смысле слова людей найдется немало, и надеюсь, я смогу их привлечь.

В результате голосования главой Перми был утвержден Алексей Дёмкин. За него проголосовало большинство депутатов. «За» - 28, по одному «против» и «воздержался».

СПРАВКА «КП»

Алексей Дёмкин родился 20 февраля 1973 года. В 1996 году окончил Пермский государственный технический университет по специальности «Авиадвигатели и энергетические установки».С февраля 1997 года по январь 2018 года работал в пермских предприятиях на руководящих должностях. С января 2018-го по ноябрь 2020 года был генеральным директором АО «ПЗСП». С 2009 по 2020 год был депутатом Пермской городской Думы. 30 ноября был назначен первым заместителем главы администрации города Перми. С 16 декабря 2020 года исполнял полномочия главы Перми.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Харин, исполнительный директор АО «ОДК-Пермские моторы»:

- Состоялся конкурс по выбору мэра Перми, на котором комиссия отобрала двух кандидатов - врио главы администрации Алексея Дёмкина и председателя совета директоров ПАО «Краснокамский завод металлических сеток» Эдуарда Хайруллина. Свои доклады на заседании гордумы представили профессионалы-производственники. Можно быть уверенным, что промышленность Перми будет развиваться и дальше, в город будут привлекаться все новые инвестиции.

Максим Волик, председатель Лиги председателей ТОС города Перми, председатель ТОС «Пихтовая стрелка»:

- Недавно впервые состоялась встреча Алексея Дёмкина с председателями ТОС. Это новый формат взаимодействия городских властей с общественностью. Такие встречи должны стать регулярными. Правильно, что власти активно пробуют разные формы взаимодействия с людьми, в том числе в соцсетях. От этого зависит дальнейшее развитие города.

Я, как председатель Лиги председателей ТОС города и председатель одного из ТОС, много общаюсь с жителями и слышу множество хороших идей, интересных вопросов и предложений. Все они должны быть услышаны, должна быть ответная реакция, чтобы получался конструктивный диалог.