Руководство Пермского края поделилось опытом промышленной кооперации на форуме «Госзаказ-2021»

Депутат Государственной Думы РФ от Пермского края Дмитрий Скриванов, организаторы и Гетта Антон Александрович заместитель председателя оргкомитета. Фото: пресс-служба Форума-выставки "ГОСЗАКАЗ"

26 марта в Москве завершился XVI всероссийский форум «Госзаказ-2021», где Пермский край представил возможности и потенциал предприятий региона. В первую очередь - оборонных, которые приспосабливают свою продукцию для гражданских целей. Обратим внимание, что в Прикамье, где традиционно развиты предприятия оборонно-промышленного комплекса, сегодня активно занимаются диверсификацией производства предприятий этой сферы – приспособления товаров ОПК для гражданских целей и расширения ассортимента гражданских товаров.

ПОВЫШЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ

Так, на Пермском пороховом заводе, сейчас активно развивается производство полимерных материалов - дорожное покрытие, разметки и т. д.

«Это позволяет предприятию более устойчиво функционировать, — отмечает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. - Мы понимаем, что его основное производство связано с Рособоронзаказом, и с учетом задач, которые ставит Министерство обороны РФ, имеют определенную цикличность, и поэтому возможны периоды, когда происходят «провалы» с точки зрения объемов закупок в рамках ГОЗа. Поэтому выпуск гражданской продукции позволяет предприятиям более устойчиво функционировать, а это большая стабильность для наших жителей в части выплаты заработных плат – не снижения, а, наоборот, ее увеличения».

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин - выступление на форуме. Фото: пресс-служба Форума-выставки "ГОСЗАКАЗ"

Помимо Пермского порохового завода, на форуме были представлены и другие предприятия региона. Пермская научно-производственная приборостроительная компания представила систему мониторинга целостности сооружения на примере Амурского моста. Продукция промышленной безопасности была представлена на выставке компаниями «РОСОМЗ» (защита головы и зрения), «Чайковский текстиль» (ткани для спецодежды), «Трек» (обувь), «Кираса» (спецзащита), «ЭРИС» (газоанализаторы и цифровые решения на примере кнопки SOS) и другими.

За два дня стенд посетили более 1 тыс. топ-менеджеров крупных федеральных холдингов, чиновников и управленцев, в том числе и заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов.

«ДАЮТ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО»

На пленарной сессии форума руководство региона поделилось собственным опытом в развитии промышленной кооперации. По словам Дмитрия Махонина, коллективная работа пермских промышленников имеет большой потенциал, так как позволяет расширять число поставщиков компаний за счет товаров и услуг, производимых в регионе.

«У нас есть оригинальный опыт поддержки регионального бизнеса, – пояснил Дмитрий Махонин. - Еще до введения квотирования закупок российских товаров мы стали применять механизм заключения «дорожных карт» о промышленной кооперации. Они предусматривают четкие, пошаговые действия по формированию спроса у крупных холдингов и предприятий на продукцию компаний из Прикамья. Промышленные гиганты выступают в роли заказчиков у местных производителей».

Организатор и глава оргкомитета вице-премьер Юрий Борисов. Фото: пресс-служба Форума-выставки "ГОСЗАКАЗ"

«Промышленная кооперация помогает предприятиям «оборонки» в сложившихся условиях оперативно реагировать на изменение условий ведения бизнеса, например, санкции, - сообщил депутат Государственной Думы РФ от Пермского края Дмитрий Скриванов. Известный политик также отметил еще один немаловажный нюанс. - Промышленная кооперация – это готовность к изменениям и внедрению инновационных решений, которые дают значительное преимущество, например, в организации бизнес-процессов за счет упрощения производственной цепочки или повышении экономической эффективности производства за счет его диверсификации».

На данный момент регионом заключено 13 «дорожных карт» и соглашений с 12 корпорациями-заказчиками. В этом году краевые власти планируют увеличить количество заказчиков более чем в два раза – до 23.

По данным Министерства промышленности и торговли Пермского края, на 2019-2022 годы портфель заказов в направлении промкооперации составляет 185 млрд. руб. В планах на 2021 год – увеличение объема в 1,3 раза, до 52,2 млрд руб. Сегодня в промкооперации задействовано 536 региональных поставщиков, в том числе 17 предприятий военно-промышленного комплекса. Тот же Пермский пороховой завод в 2018 году отгрузил 215 тонн термопластика для разметки дорог, в 2019 году – 1.451 тонну, в 2020 году – 1.835 тонн.