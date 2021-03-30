Алексей Дёмкин: Не имею права подвести жителей!

Новый глава Перми принес присягу Фото: Виталий КОКШАРОВ

Церемония вступления Алексея Дёмкина в должность главы Перми получилась неожиданно теплой и домашней. Конечно, были и необходимые официальные моменты, но общее впечатление от инаугурации оказалось именно таким. Она прошла в здании Пермского ТЮЗа, куда были приглашены депутаты, представители предприятий, общественности, духовенства.

Открыл церемонию спикер Пермской городской Думы Дмитрий Малютин. Он огласил результаты состоявшихся выборов.

- 26 января Пермская городская Дума приняла решение об отборе кандидатур на пост главы Перми, - напомнил Дмитрий Малютин. - Было подано 13 заявок, из них комиссия в итоге выбрала двух человек. Кандидаты выступили на пленарном заседании со своими программами и ответили на вопросы депутатов. Дума абсолютным большинством голосов решила избрать на должность главы Перми Алексея Николаевича Дёмкина.

Избранный глава Перми принес присягу. Алексей Дёмкин пообещал добросовестно выполнять свои обязанности, соблюдать законодательство и Устав Перми, всемерно способствовать благополучию и общественному согласию жителей Перми.

После этого Дмитрий Малютин вручил Алексею Дёмкину нагрудный знак и удостоверение главы Перми.

Очки виртуальной реальности

- Сегодня замечательный день, пришла весна, а вместе с весной - чувство надежды на доброе будущее, - так, с лирической нотки, начал свое поздравление губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Глава региона отметил, что Алексею Дёмкину предстоит ответственная задача - подготовить Пермь к 300-летнему юбилею и, не останавливаясь, продолжать развивать город.

- От того, как вы справитесь со своими обязанностями, зависит уровень благосостояния жителей города, - заметил губернатор. - Они имеют право жить лучше, и мы с вами должны сделать все для этого.

Дмитрий Махонин вручил Алексею Дёмкину очки виртуальной реальности.

- Поскольку мы люди современные, я посчитал, что надо иметь такие очки, в которые посмотрел, а там - все наши основные стройки, - пошутил Дмитрий Махонин. - Снял очки - и поехал на реальную стройку, воплощать ее в жизнь.

Также свои поздравления высказали Главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников, митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий, сопредседатель клуба финансистов и промышленников «Строгановский» Олег Третьяков.

- Впереди 300-летие Перми, - напомнил Олег Третьяков. - Это большое событие, вам в связи с юбилеем предстоит много дел. Но знайте, что у вас всегда рядом крепкое надежное плечо представителей промышленности, бизнеса, науки и финансов.

Отеческое напутствие

Добрые слова в адрес нового мэра произнес депутат Законодательного Собрания, почетный житель Перми Николай Дёмкин - отец Алексея.

- Я знаю, как ты любишь этот город, - обратился он к сыну. - И уверен, что ты сделаешь все возможное, чтобы его жители стали счастливее, благополучнее, удачливее.

А затем на сцену вышла первая учительница Алексея Дёмкина - Валентина Астахова.

- У тебя все получится, - заверила она своего бывшего ученика. - Для этого у тебя есть все - добропорядочность, ответственность, умение держать свое слово.

Первая учительница Алексея Дёмкина: Все получится! Фото: Виталий КОКШАРОВ

«В Перми талантливые трудолюбивые люди»

В завершение церемонии Алексей Дёмкин обратился к присутствовавшим.

- У нас одна общая цель - сделать все, чтобы Пермь стала по-настоящему комфортным и современным городом, - сказал он. - Понимаю, что осталось много нерешенных задач. И как много ждут от меня и моей команды жители. Нужно улучшить качество повседневной жизни и сделать все, чтобы она была комфортной, безопасной, экологичной и дружелюбной. И чтобы за глобальными проектами не терялось внимание к повседневным конкретным, проблемам. Мы будем делать то, чего от нас ожидают люди, что власть может и должна им дать. У нас есть для этого все: развитая промышленность, наука, уникальные культурные бренды и, конечно же, талантливые трудолюбивые люди. Сегодня начинается новый и важный этап в моей жизни, и я рассчитываю на поддержку каждого из вас, равно как и на поддержку всех пермяков. Понимаю, что не имею права вас подвести.

Напомним, в своей программе Алексей Дёмкин подчеркнул, что в приоритете для него - создание комфортной городской среды и взаимодействие с жителями.

- Развитие социальной и коммунальной инфраструктуры, строительство дорог, создание парков и скверов, экологическое развитие - все это в абсолютно равной мере должно относиться ко всем районам города, - такую цель заявил новый глава Перми.