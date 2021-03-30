«Я уже не верил, что увижу Наташу и Олю». 80-летний пенсионер, которому отменили депортацию из России, сможет вновь обнять своих близких

Александр оставил себе на память фотографию возлюбленной в молодости. Фото: Константин Вишниченко (газета "Костанайские новости").

- Когда мы с папой созванивались, он постоянно спрашивал, мол, когда суд? Или отказали бы уже, или разрешили бы нам скорей с тобой увидеться, - рассказала «Комсомолке» Наталья Заколдяжная, дочь 80-летнего пенсионера из Казахстана, который гостил в Перми и пропустил срок отметки в УФМС.

Похоронил жену и встретил первую любовь

Эта трогательная история двух пожилых возлюбленных из Казахстана и Перми началась еще несколько лет назад. 80-летний Александр Крум из небольшого села в соседнем государстве похоронил супругу и встретил свою первую любовь, ровесницу Ольгу Клепову. Женщина живет в Перми.

- Я тебя всю жизнь вспоминал и любил, - признался Александр Ольге, которая тоже не так давно похоронила своего супруга.

Вспыхнули чувства, начались отношения. То Ольга в Казахстан приедет, то Александр - погостить в Пермь. Бытовые условия у пенсионера были тяжелыми: дом из камышей, воду нужно носить ведрами из колодца плюс печку суровыми казахстанскими зимами необходимо топить несколько раз в день. А у пенсионера ноги больные.

И зиму 2019 года возлюбленные решили провести в Перми. Александр приехал в наш город в ноябре, потом были Новый год, каникулы… Чтобы не было проблем, Ольга решила временно прописать Александра у себя. Но из домоуправления их отправили в УФМС -ставить отметку в паспорте. Там выяснилось, что дедушка просрочил положенную дату, а это - нарушение режима пребывания в России. Тут же суд назначил ему штраф и выдворил из страны на пять лет.

И Александр Крум теперь не мог не только в Пермь, к Ольге попасть, но и в Челябинскую область к дочери приехать, чтобы перезимовать в тепле.

Замерзал и пил талую воду

Прошедшая зима далась одинокому пенсионеру нелегко. Он замерзал в своем холодном домишке и пил талую воду. Благо помогали соседи. А в январе дед подхватил коронавирус и слег в больницу. Эта ситуация отчасти и оказалась его спасением. Из промерзшего дома он попал в больничное тепло, где худо-бедно, но кормили.

Этой историей занимались журналисты «Комсомольской правды» и «Костанайских новостей». И не только писали заметки, но и договаривались, чтобы дедушку после госпитализации поместили в дом престарелых. Там Александр Крум провел три последних месяца в ожидании решения Седьмого кассационного суда, который мог отменить решение суда о депортации из России Александра Крума.

И 18 марта это решение наконец-то состоялось.

- Дедушке отменили депортацию! - сообщила в редакцию «Комсомолки» в Перми юрист Ольга Сергеевна, которая помогала этой семье. - Спасибо вам за содействие! Огромное! Пусть Бог хранит вас и ваших близких!

Успеть до отправки решения суда в Пермь

- Я как об этом узнала, меня затрясло от радости, - говорит дочь дедушки Наталья. - Большое спасибо и низкий поклон всем, кто помогал нам этого добиться! «Комсомолке», всем остальным журналистам и прокурору Пермского края, который большую роль в этом деле сыграл. Я уже позвонила папе, рассказала, что въезд в Россию ему разрешили. Но он поначалу даже поверить в это не смог, а потом, когда все-таки понял, голос его дрогнул…

Сейчас Наталья занимается тем, чтобы папа получил постановление суда. Она связалась с домом престарелых и попросила написать справку в суд, что дедушка живет у них. А еще распечатать заявление от его имени с просьбой выслать ему постановление суда по адресу временного пребывания.

Это необходимо сделать до того, как постановление Седьмого кассационного суда отправит материалы дела в Пермь, в суд, вынесший первое решение о депортации. Ведь после этого семье придется запрашивать постановление об отмене депортации в Перми.

При самом хорошем раскладе, если все сложится, как запланировали, герой наших публикаций сможет приехать в Россию уже через месяц!

Не оставил надежду увидеть свою Ольгу

- Я сама хоть сегодня готова за ним ехать, но пересекать границу без решения суда нет смысла, - вытирает слезы радости Наталья. - Сейчас оформим все документы, я поеду и заберу его, теперь уже насовсем. Мы ему комнату выделим, пропишем, наготовим всего, чего он любит, и наконец-то будем вместе!

Но сам дедушка хоть и очень рад предстоящей встрече с дочерью, не оставляет надежды увидеть свою ненаглядную Оленьку из Перми.

- Саша как узнал о решении суда - каждый день мне звонит и говорит, что хочет обязательно приехать ко мне, - рассказала «КП» сама Ольга Клепова. - Я очень рада, что суд разрешил ему въезд в Россию. Он ведь совсем один там. Еле ходит уже. В доме престарелых, где он сейчас живет, ковры везде лежат, он споткнулся и упал на больную ногу. Жалко его! Только вот когда мы с ним ещеувидимся? Он сначала к дочке поедет, там прописку оформлять будет, помогать по огороду. Да и у меня тоже скоро дача, открытие сезона. А к осени, возможно, мы и свидимся. И это уже не такой огромный срок, который поначалу нам определил суд.

- Вы не поверите, как я рад! - не может сдержать эмоций сам Александр Иванович, кода мы позвонили ему с поздравлениями. - Спасибо вам огромное, всем-всем, кто мне помогал! Я уже не чаял, что увижу свою дочь Наташу, все-таки мне восемь десятков лет, да и ноги болят. А теперь смогу к дочери в Россию жить переехать. А там, глядишь, и правнуков удастся понянчить, когда внучка-студентка нас порадует. Еще я мечтаю получить российское гражданство -все-таки я родился в России, еще до того, как моих родителей, этнических немцев, в начале войны в Казахстан депортировали. А пока мне надо выписаться из дома престарелых и пройти тест на коронавирус. Я вообще-то уже им переболел, так что тест не должен быть положительным. А моя Оля, как услышала, что мне можно теперь в Россию приехать, очень обрадовалась. Я спросил, мол, в гости меня примешь? Она сказала: «Ну, конечно, ты ведь мне как родной!»

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