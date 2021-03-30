«Метла уже не в тренде». Что за очки подарил губернатор новому главе Перми

Фото: скриншот видео "Пермь- Первая"/ВКонтакте

В Перми есть интересная традиция: дарить новым мэрам подарки «со смыслом». В 2016 году во время инаугурации тогдашнего главы Перми Дмитрию Самойлову, например, подарили метлу. Она досталась ему по наследству от предшественника Игоря Сапко, который ушел на повышение в Госдуму.

- Я получил при вступлении в должность символический подарок – метлу, - объяснил тогда сенатор. - Ей можно пользоваться в любое время года.

На этот раз на инаугурации на посту мэра Перми Алексея Дёмкина тоже не обошлось без подарка. И тоже со смыслом. Его приготовил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он подарил главе города виртуальные очки.

Нет, заснеженные улицы зимой и пыль на тротуарах летом нужно мести и сейчас. Но губернатор рассудил – пусть метла остается у Дмитрия Самойлова, который сейчас работает вице-премьером краевого правительства.

- Долго думали, что же вам подарить, - признался Дмитрий Махонин виновнику торжества, вручая ему виртуальные очки. - Метлу решили не передаривать. Мы люди современные, и я посчитал, что надо вам иметь такие очки, в которые посмотрел, а там - забиты все наши главные стройки, обещанные много лет назад. Снял их и поехал на реальную стройку -воплощать ее в жизнь.

Что ж, изначально очки виртуальной реальности, придуманные еще в 1956 году, стоили немалых денег и предназначались для развлечений. Надев их, можно было наслаждаться красивыми видами и даже приятными ароматами. Затем их освоили игроманы – сейчас их можно заказать на Алиэксресс за тысячу рублей с хвостиком. Но теперь все чаще такие очки используют для дела – с их помощью будущие пилоты, например, учатся летать. Так что через подаренные губернатором виртуальные очки вполне можно сверять виртуальные стройки к 300-летию Перми с реальностью.