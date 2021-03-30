Партия «Новые люди» изучила доступную среду в Перми

Фото предоставлено партией «Новые люди»

Сторонники партии «Новые люди» изучили состояние доступной среды в Пермском крае. Пристальное внимание они обратили на пандусы у входов в жилые дома и организации, где живут или часто бывают люди с ограничениями по здоровью. Активисты исследовали также возможности безбарьерного использования городских пространств для родителей с детскими колясками. В результате Новые люди сформировали перечень нарушений доступной среды и карту мест, где требуется принять срочные меры. Подобные акции прошли по всей России.

«Мы внимательно изучили ситуацию с доступной средой в Перми, пообщались с жителями и пришли к выводу, что по этому направлению предстоит серьезная работа. Так, мы обнаружили целый ряд мест, куда трудно будет попасть родителям с коляской или людям с ограниченными возможностями. Например, это улица Ленина, 76, Петропавловская, 185, Мильчакова, 26. Возле входа в ряд зданий нет пандусов. Мы тщательно обработали собранную информацию. И теперь намерены передать ее в городскую администрацию. В Перми должна быть создана безбарьерная среда для всех категорий населения!», — говорит секретарь регионального отделения в Пермском крае партии «Новые люди» Яна Шубейкина.

Фото предоставлено партией «Новые люди»

Также Новые люди выступают с инициативой привлечь к формированию доступной среды предпринимателей. В партии уверены, что это выгодно самому бизнесу. Безбарьерная среда нужна не только для людей с инвалидностью, передвигающихся на креслах-колясках, и людей с ограничениями по зрению или слуху. Вопрос касается всех пожилых людей, мамочек с детьми, беременных и многих других категорий. Одно из ключевых предложений партии — затраты предпринимателей на создание безбарьерной среды не должны облагаться налогами.

“Инициатива партии «Новые люди» важная и своевременная. Если в Европе проблемами безбарьерной среды начали заниматься еще в 70-х годах прошлого века, то в России мы отстаем на много лет. На уровне федерального законодательства этот вопрос регламентирован неплохо. Но страдает воплощение на местах. Чтобы избежать формального подхода, необходимо включать в комиссии по приемке объектов доступной среды представителей организаций, которые занимаются правами инвалидов. Например, экспертов Всероссийского общества инвалидов”, - подчеркивает член рабочей группы по социальной интеграции молодых людей с инвалидностью Комиссии при Президенте РФ по делам инвалидов Альбина Бикбулатова.

Фото предоставлено партией «Новые люди»

Включение пунктов о создании безбарьерной среды в партийную программу Новых людей. а также ими проведение акций и исследований в этой сфере Бикбулатова называет “хорошим примером государственного подхода к проблеме”,

Партия «Новые люди» основана 1 марта 2020 года предпринимателем Алексеем Нечаевым. На выборах 2020 года она выиграла выборы в 4 регионах и вошла в состав законодательных собраний Рязанской, Новосибирской, Калужской и Костромской областей. На предстоящих в 2021 году выборах в Госдуму Новые люди выставят партийный список и более 200 кандидатов по одномандатным округам. Также в 2021 году партия намерена участвовать в выборах депутатов региональных законодательных собраний.