МАК - о крушении Cessna осенью 2019 года: У пилота легкомоторного самолета случился инфаркт

Друзья командира воздушного судна до последнего верили, что он жив и спасся. Фото: МАК и личный архив дочери погибшего пилота

Полтора года понадобилось экспертам Межгосударственного авиационного комитета, чтобы выяснить причину авиакатастрофы, случившейся в Пермском крае осенью 2019 года. Трагедия, напомним, произошла26 октября, когда частный легкомоторный самолет Cessna вылетел с аэродрома Нижнее Городище в Частинском районе, и спустя некоторое время пропал с радаров. До места назначения судно не долетело, обратно на аэродром тоже не вернулось.

Искали трое суток

Конечной точкой уCessna был аэропорт Фролы, где самолет должен был пройти техническое обслуживание. На борту судна находился председатель Федерации сверхлегкой авиации Пермского края 66-летний Геннадий Белоглазов. Последний раз во время полета он выходил на связь над Юго-Камским.

Были организованы масштабные поиски.По данным сотового оператора получили предполагаемый район поисков и начали просматривать местность с воздуха. А на земле в это время более 160 сотрудников МЧС, спасателей, полицейских и волонтеров прочесывали ближайшие населенные пункты, леса и поля. Друзья командира воздушного судна до последнего верили, что он жив и спасся.

Самолет обнаружилиспустя трое суток в 7 км от поселка Аннинск Пермского района. Он лежал в 150 метрах от автомобильной трассы Оса-Кукуштан. Увы, чуда не случилось. Большинство фрагментов разбившегося судна находились в одном месте, за исключением части правого крыла. В нем застряла ветка дерева и этот фрагмент нашли метрах в 90 от того места, где рухнули остальные обломки самолета. Внутри кабины находился пилот без признаков жизни.

Все, что осталось от самолета. Фото пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краю

Не прошел предполетный медосмотр

Эксперты МАК восстановили, как разворачивались события до начала этого рокового полета. Геннадий Белоглазов приехал на аэродром в 5.30 утра и выполнил предполетную подготовку: выкатил самолет из ангара и отбуксировал его на автомобиле к взлетно-посадочной полосе. Проверил топливо, бензина в баке было около 100 литров, этого хватило бы на три часа полета. Медицинский осмотр Геннадий Белоглазов не проходил, и решение о допуске к полету принимал сам командир воздушного судна. В 6.28 Cessna взлетела в воздух.

Через пять минут с этого же аэропорта выполнил взлет еще один легкомоторный самолет. Оба пилота направлялись во Фролы и договорились поддерживать связь. На сотовом Геннадия Белоглазова эксперты насчитали потом 15 пропущенных звонков от второго пилота и два, на которые Белоглазов ответил.

В разговоре он сообщил коллеге о потере ориентировки, потом в телефонной трубке послышались хрип и продолжительный кашель, после чего связь прекратилась. Все последующие попытки дозвониться до Белоглазова оказались безрезультатны.

Общий налет на аналогичного типа судов у разбившегося пилота был более 250 часов. Перед своим последним вылетом предполетный отдых онпровел дома, спал не менее восьми часов. Ни алкоголя, ни наркотиков в крови пилота не нашли. Со слов родных, в последнее время летал он редко.

Фото с места ЧП пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краю

Испытал стресс от потери ориентировки

Разбившееся воздушное судно Cessna-172H было произведено французской авиастроительной компанией в 1971 году. А в 2016-м на самолете заменили пилотажно-навигационные приборы, часы, указатели контроля работы двигателя.

Через полчаса полета, примерно в 6.50, самолет начал уклоняться от маршрута на юго-восток. И, вероятней всего, это было вызвано острым сердечным приступом, который пережил пилот.

- Причиной смерти пилотасудмедэксперты назвали тупую сочетанную травму тела, полученную в результате авиационного транспортного происшествия, - пояснили в своем отчете специалисты МАК.- А произошло оно по причине того, что в последние минуты полетапилот Геннадий Белоглазов перенес острейшую стадию трансмурального инфаркта миокарда. Не исключено, что он потерял сознание, и у него произошла полная или частичная потеря работоспособности, поэтому речи о возможности в этот момент управлять воздушным судном вообще не могло идти. А из-за потери ориентировки в полете командир воздушного судна находился в стрессовом состоянии.

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