Погода в Прикамье в 2021 году: синоптики пообещали пермякам теплую весну, погожее лето и сухое начало осени

А нам нравится уральский загар! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Российские синоптики пообещали нам теплое и комфортное лето. Ученые НИУ Гидрометцентра России составили прогноз погоды с апреля по сентябрь для работников сельского хозяйства и лесной отрасли.

- На большей части территории России ожидается температура около и выше средних многолетних значений, - сообщили в федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - На севере страны высока вероятность положительных аномалий.

Синоптики проанализировали, какой будет температура в тот или иной месяц: ниже нормы, в норме или выше нормы? И то же самое - по осадкам. И отметили, что вероятность таких прогнозов будет не ниже 65 - 70 процентов.

На каждый месяц ученые составили карты, на которых видно, какие области будет охватывать теплый или холодный воздух, где будет засуха, а где избыток дождей.

В погожую погодку и на травке поваляться можно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Апрель

Во второй месяц весны Пермь окажется в красной зоне с повышенной температурой, но не в самом центре - на юге она закончится уже в районе Уфы. С севера до Перми немного не доберется зона повышенных осадков, которая все же может захватить северные территории края. То есть погода обещает быть теплой, но необязательно жаркой, ведь нормальная среднемесячная температура в апреле для Прикамья - 3,1 градуса.

Май

В мае Пермь будет оставаться в теплой зоне, но с юга ее нижняя граница подберется еще ближе - она будет заканчиваться в районе Ижевска. Так что погода обещает быть теплее нормы только на территориях севернее Чайковского. Но месяц может быть засушливым - с юга и севера Прикамье охватят зоны засухи, в которые попадут, например, Ижевск и Сыктывкар. Среднемесячная норма для мая у нас - 10,1 градуса.

Июнь

В июне Пермский край окажется в самом центре розовой области с нормальными температурой и количеством осадков. Ближайшая аномальная засушливая и теплая зона будет далеко в Сибири - восточнее Сургута.

В итоге среднемесячная температура в июне может быть в норме - 15,5 градуса.

Июль - месяц водных процедур. Фото: Иван МАКЕЕВ

Июль

Середина лета в Прикамье ожидается без аномалий - не слишком жаркой и не особо дождливой. С севера до нас немного не доберется зона тепла, которая задержится в районе Сыктывкара. Дождливая область будет «наступать» с юга, но, по прогнозам, затормозится в районе Челябинска. В итоге, как и положено, июль может стать самым теплым месяцем лета со средней температурой 18,3 градуса.

Август

В августе погода по-прежнему ожидается в пределах нормы. Но месяц может стать дождливым и прохладным, если до нас с юга доберется зона холода и дождей, которая, по предварительным прогнозам, вроде бы не должна продвинуться севернее Уфы и Екатеринбурга. Будем надеяться, что этого не случится, и среднемесячная температура в августе будет в пределах нормы - 15 градусов.

Сентябрь

А вот сентябрь в который уже раз может стать у нас сравнительно сухим и теплым. С юга до столицы Прикамья чуть-чуть не доберется теплая зона. Пока синоптики прогнозируют, что она затормозится где-то между Ижевском и Пермью, но кто его знает? А вот ближайшая аномально дождливая область будет далеко от нас - в районе Красноярска. Но сентябрь в нашем крае все-таки уже осенний месяц, о чем говорит и среднемесячная норма - 9,3 градуса тепла.

Приятная погодка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВЫСОКА ВЕРОЯТНОСТЬ ПОГОЖИХ ЛЕТНИХ МЕСЯЦЕВ

- К таким прогнозам, конечно, не нужно относиться как к догме, - говорит руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. - Есть предпосылки, что в первой половине апреля погода может быть, действительно, теплее нормы. А вот дальше уже загадывать сложнее. Я бы, например, не стал утверждать, что в июле у нас не будет по-настоящему жарких дней. В последние 6 - 7 лет у нас не всегда было погожее лето, так что в ближайшие 2 - 3 года гораздо больше вероятность теплого лета, чем холодного. Что и подтверждают прогнозы российских синоптиков.

ХВОЙНИКИ И ПЛОДОВЫЕ МОГУТ ПОСТРАДАТЬ ОТ АПРЕЛЬСКОГО СОЛНЦА

- Растения перенесли эту зиму хорошо, но сейчас стоит их защитить от апрельского солнца, если вы не позаботились сделать этого осенью и не побелили стволы, - говорит кандидат сельскохозяйственных наук Антон Лещев. - Хвойники и плодовые деревья лучше закрыть нетканым материалом, чтобы у них не выпрели почки. Нагревшись днем на весеннем солнышке, они могут пробудиться, а ночью их прихватят заморозки.