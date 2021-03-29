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«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 30 марта 2021 года: за все время COVID-19 в Прикамье заразились около 51 тысячи человек, выздоровели уже более 45 тысяч.

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае выявлено 120 новых случаев заражения COVID-19: 33 человека проходят лечение в больницах, 87 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 51 013. В числе 120 новых инфицированных 44 пациента мужского пола, 76 – женского, среди заболевших 5 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 1 человек, от 30 до 49 лет – 24 человека, 57 в возрасте 50-64 и 33 человека старше 65 лет.

За предыдущую неделю из медучреждений Прикамья было выписано еще 980 пациентов, проходивших лечение от коронавируса.

В понедельник список вылечившихся пополнился еще 127 жителями. Ранее они были госпитализированы в больницы с коронавирусной инфекцией, а также проходили лечение амбулаторно.

Таким образом, общее число выздоровевших от COVID-19 прикамцев составило 45 188.