За проект пермского оперного театра заплатит Роман Абрамович

Эскиз театра

Проектирование нового здания Пермского театра оперы и балета продолжится за счет Романа Абрамовича. Благодаря этому бюджет Прикамья сэкономит около 100 миллионов рублей.

Проектные работы проведут компании WernerSobek, Arup, а также архитектурное бюро wHY, ранее создавшее концепцию новой сцены пермской оперы. Кстати, привлек бюро wHY в Пермь также Роман Абрамович. Эскизы будущего театра были представлены на заседании Градсовета в январе 2020 года.

Здание театра на тех эскизах очень напоминало пермский цирк, перенесенный в микрорайон Разгуляй. У театра предполагалось два центральных фасада: один - выходящий на улицу Ленина, другой - обращенный к Каме. В самом здании расположена смотровая площадка с панорамным видом на реку.

Также согласно проекта в здании должно быть два зрительных зала: один на 1350 мест, другой – поменьше, на 1250 мест. Второй зал при необходимости можно использовать для репетиций. Хотя запланированы и несколько отдельных репетиционных залов - для постановочных репетиций, три репетиционных зала балета, репетиционные залы хора и оперы. Оркестровая яма с тремя подъемно-опускными площадками рассчитана на 100 музыкантов.

- С концепцией проекта в течение года работала экспертная группа с участием представителей Пермского театра оперы и балета и профессиональных архитекторов, - сообщили в Минстрое Пермского края. - Проектирование также будет вестись под контролем экспертной группы. По итогам разработки проект будет представлен общественности.

Стоимость строительства новой сцены театра оперы и балета выросла в полтора раза. Год назад предполагалось потратить на возведение здания 10 миллиардов рублей, при этом 70 процентов денег должны были поступить из федерального бюджета. Сейчас будущий театр оценивается в 15 миллиардов рублей. Об этом на заседании правительства Пермского края сообщил министр культуры Вячеслав Торчинский. Но удорожание строительства также будет покрыто за счет федеральных средств.

Начать строительные работы планируется в 2023 году.