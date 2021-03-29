Сбер станет помощником и навигатором для каждого жителя

Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин.

- Несмотря на резкое изменение привычной жизни, прошлый год стал для Сбера годом прорыва, ситуация с пандемией нас укрепила и сплотила, - отметил Петр Колтыпин. – Мы стали более ответственно относиться друг к другу.

Вице-президент привел такие данные: в 2020 году Сбербанк занял третье место по показателю «сила бренда» в общемировом рейтинге, а также первое место в главной номинации «Банк года» портала Banki.ru. В течение года прошел переход от Сбербанка к более объемлющему бренду - Сбер.

У Волго-Вятского банка Сбербанка в минувшем году заметно выросло количество клиентов. Физических лиц стало больше на 6 процентов, юридических – более чем на 8,3 процента. Значительно увеличилось число выданных кредитов, особенно ипотечных. За 2020 год объем выдач жилищных кредитов составил почти 208 миллиардов рублей - на 57 процентов больше, чем в 2019 году. Более 117 тысяч семей приобрели жилье с помощью ипотеки от Сбера. Самой востребованной оказалась программа господдержки на приобретение квартир в новостройках. При этом Сбер поддержал и застройщиков, благодаря финансированию банка на Волго-Вятской территории введено почти 9 миллионов квадратных метров жилья.

В связи с пандемией клиенты банка стали все чаще пользоваться цифровыми каналами число потребительских и жилищных кредитов, взятых онлайн, увеличилось почти на 50 процентов. Цифровизация благоприятно сказалась на скорости принятия решений. По словам Петра Колтыпина, оформить кредит возможно за 7 минут.

- Были случаи, когда за один день было подобрано новое жилье, отправлена и одобрена заявка на кредит и зарегистрирована сделка, - рассказал председатель Волго-Вятского банка.

Помощь людям

Сбер стал одной из первых компаний, быстро отреагировавшей на новые реалии жизни в период пандемии. С самого начала первой волны коронавируса Сбербанк запустил «горячую линию» с врачами, которой воспользовалось почти полмиллиона человек. Медики в круглосуточном режиме консультировали жителей России по вопросам COVID-19.

Во время пандемии активно развивались дистанционные сервисы, организовывалась помощь населению, бизнесу, сотрудникам. Также Сбер активно оказывал поддержку сферам образования и здравоохранения. Были организованы закупки медицинских масок. Волонтеры банка привозили пенсионерам, находящимся в самоизоляции, пенсии на дом.

«Привет, Салют!»

Сбербанк активно развивает разнообразные сервисы, которыми пользуются миллионы клиентов. Приставка к телевизору «Сбер-box» позволяет смотреть любимые фильмы или новинки телеэкрана, играть в онлайн-игры, учиться, слушать музыку или заказать доставку еды – все удобства в одном устройстве, рассказал Петр Колтыпин. «Сбер-прайм» объединяет разные сервисы и приложения, благодаря чему можно экономить до 15 тысяч рублей в месяц и 14 дней в год – за счет того, что клиенту не потребуется самому ездить по городу и стоять в очередях.

Одна из новинок – виртуальный помощник «Салют», который в своем роде стал первым в мире.

«Салют» помогает экономить время на рутинных задачах. Достаточно открыть с ним диалог в СберБанк Онлайн и вслух попросить перевести деньги или оплатить сотовую связь – все тут же будет выполнено. Также ассистент «Салют» сам позвонит в поликлинику или салон красоты, подберет удобное для посещения время и напомнит о записи.

- В ближайшее время мы удивим наших клиентов новыми разработками. Девайсы будут пополняться уже с 1 апреля, - пообещал Петр Колтыпин.

Стратегия 2023

Поставленные планы выполнены. И теперь Сбер переходит к следующему этапу развития - реализации Стратегии 2023.

- Основная цель стратегии – стать любимым помощником в современном мире и помогать человеку, бизнесу и регионам успешно развиваться. Сбер готов сопровождать клиентов на всем жизненном пути, без посредников, предлагая все необходимое человеку в одном месте, тем самым экономя его время и силы, - заметил Петр Колтыпин.

Стратегия 2023 подразумевает, что Сбер станет помощником и навигатором для каждого жителя, помогая оптимизировать средства, время, энергию. Для бизнеса он – партнер, который растит доходы, сокращает расходы, защищает от рисков, помогает в цифровизации. В регионах Сбер поддерживает правительство в ускорении экономического роста, способствует благополучию населения, развивает МСБ, ускоряет цифровизацию, трансформирует отрасли, поддерживает образование и здравоохранение, помогает экологии и развитию ESG.