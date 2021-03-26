Синоптики говорят, что лето в Пермском крае будет теплым. Фото: Василий Вахрин

В Гидрометцентре России составили прогноз погоды на весну и лето 2021 года в Перми и Пермском крае. Вероятность его составляет 69-72%. Прогноз составлен с апреля по сентябрь.

Синоптики сообщают, что в Пермском крае в апреле-сентябре 2021 года температура воздуха будет близкой к средним многолетним значениям и выше.

В апреле и мае в регионе средняя месячная температура прогнозируется выше нормы. Средняя температура июля ожидается выше нормы в северных районах края, наиболее подверженных лесным пожарам. В сентябре средняя температура ожидается выше нормы в южных районах.

Стоит отметить, что первый месяц весны не сильно баловал пермяков теплом, были нехарактерные для этого месяца крепкие морозы и снегопады. Вот и сейчас капризная весна на несколько дней пришла в регион, а теперь снова уходит. Прикамье ждет небольшое похолодание в эти выходные.

ГИС центр Пермского государственного национального исследовательского университета сообщает, что в субботу в Прикамье будет без осадков, температура воздуха ночью 0…-5°.

Днем при умеренном северном ветре потеплеет до +2…+6°, в Перми до +3…+5° (выше температура будет на юге края).

В воскресенье ночью при отсутствии облачности и ветра существенно похолодает до -5…-10°, днем воздух прогреется до +3..+6°, в Перми до +5°. В начале следующей недели возможно очередное потепление.