«Ездят полюбоваться природой». Что привлекает туристов приезжать в Прикамье

Пермская государственная художественная галерея - одна из самых привлекательных достопримечательностей России Фото: Василий Вахрин

Закрытие границ из-за пандемии в прошлом году привело к резкому росту внутреннего туризма. По данным Росстата, в путешествия по стране отправились 21,7 миллиона человек. Жители России активно посещали курорты Краснодарского края и Крыма, Санкт-Петербург, Минеральные воды и Калининградскую область.

За 3 месяца этого зимнего сезона в поездки по стране отправилось 15 миллионов человек. Они открыли для себя новые туристические маршруты – Урал, Алтай, Байкал, Русский Север.

На днях консалтинговая компания КБ «Стрелка» посчитала Индекс туристической привлекательности регионов России, основанный на впечатлениях путешественников, которые делились своим мнением о том, что им понравилось в том или ином регионе, что разочаровало.

Эксперты разделили субъекты на «Особые», «Известные», «Скромные» и «Малозаметные», которых оказалось больше остальных. Пермский край аналитики включили в категорию «Известных» регионов: в эту категорию входят 14 субъектов, в том числе Подмосковье, Татарстан, Карелия, Ставрополье и Краснодарский край.

Индекс позволяет определить, что именно принесло региону популярность.

В частности, авторы исследования отметили, что Пермская государственная художественная галерея и Музей современного искусства входят в число самых привлекательных для туристов достопримечательностей России. Также среди наиболее популярных объектов и географических локаций Прикамья аналитиками упоминаются Кунгурская ледяная пещера, река Чусовая, Уральский хребет и Пермский театр оперы и балета им. П.И. Чайковского. Также авторы индекса включили Пермский край в число трех регионов, в которые россияне чаще всего «ездят полюбоваться природой» –наряду с Камчаткой и республикой Саха.

Театр оперы и балета популярен у туристов. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Для Пермского края туризм является одним из приоритетных и перспективных направлений развития экономики, считает губернатор региона Дмитрий Махонин.

- В Пермском крае множество вариантов для отдыха в любое время года. Мы развиваем экологический, оздоровительный, активный, детский и серебряный туризм. Летом есть замечательные возможности отправиться в круиз или на сплав, зимой – посетить горнолыжные курорты и базы, – обозначил Дмитрий Махонин.

На площадке экспертного клуба также обсудили, что делает Пермский край привлекательным для туристов.

- В Прикамье есть целый ряд направлений для развития внутреннего туризма: промышленность, экологический туризм, история, гастротуризм, но единой туристической концепции до сих пор нет, - считает Юрий Хохлов, председатель Пермского краевого отделения «Всероссийского общества охраны природы». - Наиболее востребованным является туризм на природных территориях. Но он требует особого, бережного подхода к организации туров. Концепция экологического туризма в настоящее время еще только формируется, необходимо большая работа по просвещению населения и туроператоров, чтобы при увеличении потока туристов сохранять и сами природные богатства.

Кунгурская пещера. Фото: архив "КП"

- Особой популярностью пользуются маршруты выходного дня, сплавы, экскурсионные программы, - отметила Людмила Ознобишина, руководитель Центра избирательных технологий. - Дополнительным стимулом для развития туризма стали прошедшие в регионе съемки нескольких фильмов и сериалов. Кино выполняет роль хорошего мотиватора для путешествий.

- В Пермском крае большое число экскурсионных маршрутов различной тематики. Например, литературные экскурсии по местам, связанным с Пастернаком, Мандельштамом и другими выдающимися людьми, - считает Михаил Борисов, общественный деятель. - Два самых популярных маршрута: «зеленая» и «красная линия» проходят по центру Перми. С момента их создания число экскурсантов в краевые музеи, расположенные на маршруте, увеличилось на 30 процентов. Развитие внутреннего туризма в Пермском крае позволит увеличить число не только активных туристов, но и развитие бизнеса направленного на повышение уровня сервиса отдыхающих.