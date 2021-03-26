Избрание главы Перми, деньги на школы и парковки для многодетных

В бюджете добавили средств на строительство нового корпуса гимназии №17.

23 марта состоялось пленарное заседание Пермской городской Думы. Главным вопросом на нем стало избрание главы города. Двое кандидатов - Алексей Дёмкин и Эдуард Хайруллин выступили перед депутатами со своими программами и ответили на вопросы.

Эдуард Хайруллин заметил, что нужно обращать больше внимания на экономическое развитие, для чего необходимо эффективное управление городским хозяйством, внедрение системы «Умный город». Алексей Дёмкин выделил в качестве основных принципов - создание комфортной городской среды и взаимодействие с жителями по разным каналам связи.

Большинство депутатов - 28 - проголосовали за кандидатуру Алексея Дёмкина, таким образом, утвердив нового главу Перми.

Также народные избранники рассмотрели еще ряд вопросов.

Изменения в бюджет

- Мы незначительно увеличиваем и доходную, и расходную части бюджета в 2021 году, - рассказала председатель думского комитета по бюджету Наталья Мельник. - На рост доходной части сказалось выделение дополнительных средств из регионального фонда софинансирования расходов, а планируемое увеличение поступлений от административных штрафов за нарушение правил пользования платными парковками. Кроме того часть расходов бюджета в 2021- 2023 годах будет перераспределена без изменения общего объема.

Перераспределены будут средства, предназначенные на строительство и реконструкцию парков, в связи с изменениями сроков проведения работ.

Общий объем доходов в городской бюджет в 2021 году прогнозируется в сумме 44,523 миллиарда рублей, а общий объем расходов - 48 миллиардов рублей.

В частности, бюджетом предусматривается увеличение финансирования на строительство новых корпусов гимназии №17 и школы №82, а также новых школ по улице Карпинского, 77а и Юнг Прикамья, 3. Выделены средства на приобретение мобильных устройств для фото- и видеофиксации нарушений и на установления санитарно-защитной зоны на кладбище «Восточное».

На пленарном заседании депутаты поддержали решение профильного комитета о внесении изменений в бюджет города.

Два льготных часа

Многодетные родители смогут оставлять машины бесплатно. Фото: Василий Вахрин

С 1 июня многодетные родители смогут на два часа в день оставлять свои машины на муниципальных парковках в центре Перми бесплатно. Такое решение приняли депутаты Пермской городской Думы на пленарном заседании. Напомним, бесплатно оставить машину в зоне платной парковки жители Перми могут только на 20 минут, после чего за стоянку надо платить 20 рублей в час. Многодетные семьи обращались к депутатам с просьбой увеличить бесплатное время, так как они не успевают за 20 минут завезти детей в школу или садик.

И вот вопрос решен. Льгота будет предоставлена всем многодетным семьям, которые на нее заявятся. Но зарегистрировать для бесплатной парковки можно только одну машину на семью. При этом автомобиль может быть записан не только на одного из родителей, но и на ребенка. Как заметили депутаты, закон допускает регистрацию транспорта на лиц, достигших16 лет.

- Приняли решение по льготной парковке для многодетных семей, - рассказал после заседания депутат Арсен Болквадзе. - Накануне обсуждали его подробно на фракции партии «Единая Россия», а на прошлой неделе на трех комитетах Думы. В итоге удалось серьезно увеличить время для оплаты парковки - с 60 минут, как предлагала администрация, до 2 часов. Для меня это было главным принципиальным моментом, чтобы люди получили реальную льготу. И они ее получили.