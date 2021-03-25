Коронавирус в Перми, последние новости на 26 марта 2021 года: в городе открылся Амбулаторный центр диагностики и лечения COVID-19

Кабинет врача и процедурный кабинет для забора крови и мазков имеют изолированный вход. Фото: пресс-служба Минздрава.

На 26 марта 2021 года общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 50 553 человек. За предыдущие сутки в регионе был выявлен 121 новый случай заражения COVID-19: 25 человек проходят лечение в больницах, 96 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- В числе 121 нового инфицированного 50 мужчин, 71 – женщина и пятеро детей, - сообщили в краевом оперштабе. - Из взрослых, тех, кому от 15 до 29 лет – 6 человек, от 30 до 49 лет – 31 человек, 44 в возрасте 50-64 и 35 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено лечение.

Новые заболевшие обнаружены в 29 территориях региона. В Перми выявлено 38 жителей с COVID-19. На втором месте – Березники, где зафиксировано 12 человек с коронавирусом. Третье место занимает Осинский городской округ с 9 заболевшими.

Инфографика: оперштаб.

Накануне в Перми в поликлинике ГКБ им. С.Н. Гринберга на ул. Липатова, 19 открылся Амбулаторный центр диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Он работает с 8.00 до 20.00 для всех жителей с признаками ОРВИ.

- В отделении пациенты могут сдать анализы, получить консультацию терапевта и рекомендации по лечению, - сообщили в краевом Минздраве. - Кроме того, при подозрении на COVID-19 специалисты выписывают направления на дальнейшее обследование. Процедурный кабинет для забора крови и мазков и кабинет врача имеют изолированный вход. При наличии медицинских показаний пациентов направляют на КТ-диагностику.

Пермяки могут посещать отделение лично, если у них есть симптомы ОРВИ. На осмотр в Амбулаторный центр пациентов также отправляет служба неотложной помощи или врач-терапевт, которому требуется уточнить диагноз. В день отделение может принять до 50 человек.