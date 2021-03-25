«Головокружительные трюки и незабываемые эмоции». Пермский цирк приглашает зрителей на новое шоу

Фото: Пермский цирк

Спустя год карантина Пермский цирк вновь распахнул двери для зрителей и подготовил новую яркую и незабываемую программу «Большое цирковое открытие».

Акробаты на подкидных досках, воздушные гимнасты на бамбуке, бесстрашные джигиты, эквилибристы, гимнасты на мачте и жонглеры продемонстрируют головокружительные и захватывающие трюки и подарят адреналин эмоций и чувств.

Фото: Пермский цирк

А добрые и веселые клоуны развеселят даже самого угрюмого зрителя.

Фото: Пермский цирк

Ловкие кошки и грациозные лошади удивят зрителей своим мастерством и умениями

Фото: Пермский цирк

В программе также принимает участие один из самых молодых дрессировщиков Ростислав Гаврылив и его прайд больших, красивых и изящных кошек. Впервые на манеже Пермского цирка состоится дебют молодых тигров Кенди Фенди и Микки.

Фото: Пермский цирк

Цирковая программа «Большое цирковое открытие» с участием артистов «Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского» станет настоящим открытием удивительного мира циркового искусства! За весенним настроением, потрясающими эмоциями и яркими впечатлениями приходите в Пермский цирк!

Детям до 3 лет вход бесплатно (при наличии свидетельства о рождении).

Дату представления вы можете выбрать на сайте: https://www.circus-perm.ru/