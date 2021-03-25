В Перми ловцов бродячих псов будет сопровождать полиция

За зиму бродячих псов в городе меньше не стало. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Бок о бок с нами в городе живут бродячие псы. Можно умиляться несчастным собачкам, жалеть их, но не видеть проблемы нельзя: брошенные животные объединяются в стаи, дичают и угрожают безопасности людей.

Сейчас начинается весенний период «собачьих свадеб», псы становятся агрессивными, а бескормица из-за затянувшихся холодов только добавляет им озлобленности.

Весна - это пора "собачьих свадеб". Фото: Евгения ГУСЕВА

Один из последних случаев произошел 23 марта в Мотовилихе. Девятилетний мальчик шел с детской площадки возле 105-й школы на улице Металлистов. Он разговаривал с мамой по телефону.

- И вдруг я услышала, как мой сын испуганно закричал! - рассказывает пермячка. - Я поняла, что с ним происходит что-то ужасное.

Как позже выяснилось, на школьника напала стая бродячих собак.

Обходить стороной агрессивных собак нужно заранее. Фото: Евгения ГУСЕВА

- Артем мне потом рассказал: один из псов встал на задние лапы и попытался укусить его за лицо, - припоминает детали случившегося мама мальчика. - Мой ребенок говорит, что ударил собаку по морде, и она отбежала. Но неизвестно, чем бы все закончилось, если бы ему на выручку не пришел незнакомый прохожий. Ему удалось отогнать псов! Я хотела бы от всего сердца поблагодарить спасителя моего ребенка, но не знаю, где его искать.

Пермячка не стала обращаться в службу по отлову животных, ведь трагедии, к счастью, не произошло. Но когда же мы все-таки будем ходить по улицам спокойно, не оглядываясь по сторонам, - нет ли где одичавших животных?

Даже машину бродячие псы могут принять за непрошеного гостя. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

3400 безнадзорных псов

- Начавшийся брачный период, конечно, делает собак более агрессивными, - говорит начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми, кандидат географических наук Дмитрий Андреев. - Но их агрессия возрастает в любой период, когда их скапливается много, - из-за конкуренции.

Осенью прошлого года в городском управлении подвели итоги: с начала 2019 года удалось сократить количество бездомных собак в Перми на 900 особей - до 3400. Всего их отловили 2 тысячи, но за лето около 1100 псов выбросили на улицу их владельцы.

Тогда Дмитрий Андреев честно предупредил, что после дачного периода, когда нерадивые хозяева избавляются от своих питомцев, статистика может ухудшиться.

- К середине весны нам всего лишь удалось удержать ситуацию, - говорит Дмитрий Андреев. - Мы увеличили интенсивность отлова. Но недавно провели мониторинг и убедились, что безнадзорных собак в городе по-прежнему около 3400. Хорошо хоть период, когда брошенные собаки активно поступают в городскую среду, мы прошли без какого-то ухудшения статистики.

Собаки на улицах только кажутся друзьями человека. Фото: Евгения ГУСЕВА

Доброта за чужой счет

По словам Дмитрия Андреева, особое внимание уделяется тем микрорайонам, откуда поступает много жалоб:

- Как правило, это те места, где животных подкармливают местные жители. Проблемными микрорайонами остаются прежние: это, например, несколько точек в Кировском районе - на улице Ласьвинской, в микрорайоне Новый Крым. В Мотовилихинском районе много бездомных собак на Висиме, в Верхней Курье. Ловцы животных почти каждый день эти места посещают, но псов по-прежнему там остается немало.

Именно в этих проблемных местах отлову животных препятствуют так называемые «собачьи опекуны».

- Это, как правило, те, кто подкармливает собак, отчего животные скапливаются в одном месте и начинают считать территорию своей, - объясняет Дмитрий Андреев. - Это доброта за чужой счет: они не понимают, что для окружающих создается угроза нападения со стороны агрессивных животных, и готовы их «защищать» с яростью. Объяснения, что никто уничтожать собак не собирается, на них не действуют. Поэтому мы приняли решение, что специалисты по отлову безнадзорных животных теперь будут работать в сопровождении сотрудников полиции.

СОВЕТЫ КОНОЛОГА

Бездомная собака - не друг человека

Как себя вести, встретившись со стаей агрессивных псов?

- Самое простое - не доводить до такой встречи, - говорит пермский кинолог Александр Калинин. - Поведение бродячих псов довольно сложно предсказать. Поэтому можно дать только самые общие советы:

- Увидев впереди себя стаю собак на газоне, лучше перейти на другую сторону улицы. Завидев в парке многочисленные следы собак, стоит повернуть обратно.

- Если собаки спокойно лежат на лужайке, но одна из них подняла голову и смотрит в вашу сторону, это уже проявление агрессии.

- Отступать от собак лучше, обходя их стороной по дуге, как будто псы - это иголка циркуля, а вы грифель. Если вы будете наступать на них, псы могут воспринять это как угрозу. Если развернетесь и пойдете обратно, то может сработать инстинкт преследования жертвы.

- Даже если бездомная собака виляет хвостиком, когда вы ее кормите, это не значит, что она превратилась в домашнюю и стала вашим другом. Бродячие псы зависят от людей, но, по сути, это дикие животные.

ВАЖНО

Куда жаловаться на стаи?

При появлении стай агрессивных собак сообщить о месте их нахождения нужно в Муниципальное казенное учреждение «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек».

Информацию принимает диспетчер по телефону 263-14-94 или по электронной почте otlov.perm@mail.ru. В выходные дни сообщение о местах скопления безнадзорных животных примут по телефону 8-904-842-31-76.

По возможности необходимо сопроводить заявление описанием, фотографиями, видео бродячих псов.

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https://www.perm.kp.ru/daily/27256/4386877/