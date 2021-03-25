Анатолий Путин: Контролеры могли бы продавать «зайцам» месячные проездные

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Двухмесячный эксперимент по введению бескондукторной оплаты проезда в Перми завершен. С 1 апреля в автобусы №4 и №80 и трамвай №6 вернутся кондукторы.

Напомним, с 1 февраля в Перми решили опробовать систему оплаты проезда без участия кондуктора. Пассажирам предлагалось самим оплачивать проезд с помощью стационарных валидаторов. А при необходимости пересадки - получать пересадочный талон у водителей.

Пермяки не оценили эту идею. В соцсетях горожане возмущались: почему водители должны отвлекаться от дороги, чтобы продать билет либо задерживаться на остановках. К тому же введение системы означало сокращение более двух тысяч кондукторов.

Как рассказали в департаменте транспорта администрации Перми, сейчас будут определять, насколько целесообразно вводить бескондукторную систему на всем городском транспорте.

- Итоги экспериментая оцениваю скорее как успешные, - заметил в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6FM) начальник департамента Анатолий Путин. - Для того чтобы обобщить их, посчитать все цифры, потребуется 1-2 недели. Думаю, что рано или поздно, но мы все равно придем к бескондукторной системе. Но прямо сейчас мы к этому не готовы, нужно провести ряд технических и организационных изменений.

Для борьбы с безбилетниками будет ужесточен контроль. Есть планы и по увеличению штрафов.

- На мой взгляд, штраф за безбилетный проезд должен быть сопоставим с месячными затратами на поездки в общественном транспорте, - считает Анатолий Путин. - Как альтернатива, контролеры могли бы продавать «зайцам» месячный проездной.

Остается пока непонятным, какая судьба ждет в будущем кондукторов. По словам Анатолия Путина, это решение будет принимать руководство города.

- Будут проанализированы экономическая и социальная стороны отказа от кондукторов, - сообщил он. - На сегодняшний день рассматривается возможность принимать оплату проезда как привычным способом у кондуктора, так и через стационарные валидаторы. Водители в приеме платежей и предоставлении пересадочных талонов участвовать не будут.