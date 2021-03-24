Коронавирус в Перми, последние новости на 25 марта 2021 года: от COVID-19 умерло 1908 человек

Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии и на утро 25 марта от коронавируса умерло 1908 человек.

За минувшие сутки COVID-19 выявили 126 жителей Пермского края: 26 из них госпитализировали, 100 на амбулаторном лечении. Среди заболевших 7 детей.На лечении в больницах на сегодняшний день остаются 790 человек, из них на аппаратах ИВЛ - 49 пациентов.

Новые заболевшие обнаружены в 25 территориях региона. В Перми выявлено 55 жителей с COVID-19. На втором месте – Осинский городской округ, где зафиксировано 8 человек с коронавирусом. Третье место занимает Соликамский городской округ с 6 заболевшими. Общее число заболевших в Пермском крае достигло 50 412. Случаи заражения коронавирусом есть во всех территориях Прикамья.

В Пермском крае продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Доставлено еще 5700 комплектов вакцины «Cпутник V». Всего за время массовой вакцинации на территорию Пермского края поступило уже 76 362 комплекта «Cпутника V».