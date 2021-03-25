«С вашей помощью мы справимся с пандемией!» В Прикамье наградили активных добровольцев

Прикамские волонтеры удостоены высокой награды. Фото: Андрей МАТЛИН

- В нашем региональном волонтерском центре я работаю уже год - с самого открытия, с 24 марта прошлого года, - говорит волонтер Карина Хлопина. - Это было непростое испытание. Когда пандемия только начиналась, за один день только в местный штаб в Мотовилихе могло прийти полсотни заявок – людям очень нужна была помощь. Вместе с нашими руководителями приходилось выстраивать оптимальные маршруты и алгоритмы действий, чтобы успеть всем помочь. Было нелегко, но мы справились. Это очень сильное чувство – знать, что ты нужен людям.

Карина Хлопина стала помогать людям с первых дней пандемии. Фото: Сергей КОРОЛЕВ.

- Я работал в колл-центре регионального волонтерского штаба, а также выезжал на заявки в Индустриальный и Дзержинский районы, - рассказывает волонтер Ринат Сагидуллин. - Поначалу был, конечно, страх перед неизвестной инфекцией – насколько это опасно? Но кто-то ведь должен был делать то, что мы делали. Это приятное чувство – знать, что кто-то нуждается в помощи, а ты можешь ее оказать. Параллельно с волонтерской деятельностью приходилось еще и учиться в политехническом университете. Я очень горд за всех нас, что наш труд так высоко оценили.

Ринат Сагидуллин успевал учиться и развозить людям необходимые продукты и лекарства. Фото: Сергей КОРОЛЕВ.

Можно приводить и дальше такие рассказы – сейчас в Пермском крае работают несколько сотен волонтеров, которые помогают справиться людям с коронавирусом.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

23 марта в Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Пермском крае, на площадке которой с 24 марта 2020 года работает Региональный волонтерский центр «Единой России», награждали волонтеров. 13 прикамским добровольцам вручили медали Президента РФ «за бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе».

Они помогали нам выстоять. Фото: Сергей КОРОЛЕВ.

Секретарь Регионального отделения Партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев вспомнил, в каких условиях начинали свою деятельность год назад волонтеры.- Спасибо вам за ваш самоотверженный бескорыстный труд, - поблагодарил добровольцев руководитель Регионального волонтерского центра «Единой России», депутат Законодательного Собрания Пермского края Александр Бойченко. - Волонтеры – это люди с активной жизненной позицией. Перед вами открываются большие возможности и перспективы состояться в этой большой жизни.

- Год назад весь мир столкнулся с непростым вызовом, - отметил Вячеслав Григорьев. - Стало понятно, что в условиях самоизоляции многие жители Прикамья будут нуждаться в помощи. На площадке приёмной в кратчайшие сроки был развёрнут волонтёрский центр. И работа не прекращается всё это время. Подключились и добровольцы, и депутаты всех уровней, и бизнес. Пандемия до конца ещё не пройдена, но с такими силами, с такой молодёжью мы обязательно её победим.

В неформальной обстановке добровольцы вспомнили, с чего все начиналось. Фото: Сергей КОРОЛЕВ.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

С 24 марта 2020 года на площадке Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» был открыт волонтерский центр с 52 местными штабами в муниципалитетах. За год работы от жителей региона поступило более 93 тысяч обращений, из них волонтеры взяли в работу свыше 19 тысяч заявок. Людям доставляли продукты и лекарства, предоставляли консультации по мерам социальной поддержки, оказывали правовую и психологическую помощь пожилым гражданам. Также было организовано межведомственное взаимодействие с министерствами регионального правительства. Совместно с партнёрами от бизнеса (франчайзинговая сеть «Галамарт», аптеки «Планета здоровья», ООО «Хенкель Рус») было проведено более десяти благотворительных акций.

Сегодня добровольцы Регионального волонтерского центра «Единой России» продолжают помогать людям. В команде по всему краю – 800 волонтеров.

Напомним, жители Пермского края могут позвонить в Региональный волонтёрский центр «Единой России» по телефонам 8 (342) 236-82-29, 236-79-92 и оставить заявку, вопрос, просьбу о помощи.

ПОМОЩЬ ПАРТНЕРОВ

С самого начала работы волонтерского центра ему помогают депутаты всех уровней, промышленные предприятия, общественные организации. Они выделяют автотранспорт для работы врачей и добровольцев, средства индивидуальной защиты, докторам доставляется горячее питание. Также партнеры Регионального волонтерского центра вручали продуктовые наборы ветеранам ВОВ, социально-незащищенным категориям граждан.

ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ

В юбилейный год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) волонтеры также подключились к вручению памятных медалей ветеранам. Кроме этого, добровольцы вручали региональный памятный знак, предназначенный тем людям, кто на момент 9 мая 1945 года не достиг совершеннолетия.

Отдельное внимание волонтеры уделяли выявлению людей старшего поколения, которые нуждаются в посторонней помощи. В рамках работы волонтерского центра было выявлено 149 человек. Информация о них была передана социальным участковым Минсоцразвития Прикамья.