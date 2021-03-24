Строительство третьего моста через Каму и северного обхода Перми обсудили руководство края и ПСБ на выставке «ГОСЗАКАЗ»

Соглашение было подписано на XVI Всероссийском форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» в Москве.

В рамках соглашения стороны договорились о совместной реализации крупных инвестиционных проектов, расширении портфеля зарплатных проектов и предоставления льготных условий ипотечного кредитования для сотрудников бюджетной сферы Прикамья, льготных программ для малого и среднего бизнеса. Документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на XVI Всероссийском форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» в Москве.

Также в рамках соглашения жителям края – работникам бюджетной сферы и предприятий ОПК-участников зарплатного проекта ПСБ - будет предоставлена сниженная ставка до 3,99% по программе «Семейная ипотека».

- ПСБ работает в Пермском крае с 2006 года, и мы видим, как регион меняется, развивается его инфраструктура, появляются новые производства, проекты, в том числе при нашем содействии. И мы продолжим принимать активное участие в дальнейшем социально-экономическом развитии края и реализации значимых для региона и его жителей проектов. Уже сегодня ПСБ финансирует крупнейшие предприятия оборонно-промышленного комплекса Пермского края, и мы намерены развивать наше взаимодействие как с сектором в целом, так и с его сотрудниками, а также работниками бюджетной сферы, предлагая им льготные условия обслуживания. Реализация соглашения также поддержит внедрение новых и развитие современных банковских технологий и инфраструктуры на территории Пермского края, - отметил Петр Фрадков, председатель ПСБ, член бюро центрального совета ООО «Союзмаш России», куратор чувашского регионального отделения ООО «Союзмаш России».

- На территории Пермского края расположено более 20 крупнейших предприятий-участников гособоронзаказа. В 2020 году Пермский офис ПСБ открыл около 1 000 счетов для предприятий ГОЗ. Мы ожидаем, что в 2021 году эта цифра вырастет в два раза. Мы будем предлагать специальные условия на банковские продукты сотрудникам этих предприятий, — прокомментировал региональный директор ПСБ в Перми Андрей Клепиков. - Также в прошлом году ПСБ поддержал предприятия МСБ края из пострадавших отраслей и заключил в регионе с ними более 350 кредитных договоров на сумму около 500 млн рублей для сохранения занятости и возобновления деятельности компаний. Кроме того, мы уже кредитуем их по новой программе для бизнеса по льготной ставке 3%.

Дмитрий Махонин отметил, что соглашение позволит активнее использовать финансовые и цифровые возможности банка при реализации крупных инфраструктурных проектов в регионе. В частности, власти Пермского края прорабатывают возможность строительства современной многофункциональной спортивной арены, северного обхода Перми, третьего моста через Каму, а также ряда социально значимых объектов в сфере здравоохранения и образования, часть из которых планируется реализовать в формате государственно-частного партнерства (ГЧП).

- Для нас важно создать в регионе условия, при которых жизнь людей будет более комфортной и удобной, и при этом будет развиваться экономика. Поэтому мы расширяем сотрудничество с финансовыми организациями, в которых видим партнеров в реализации наших планов. В Пермском крае уже реализуется 102 проекта в формате ГЧП, прорабатывается ряд других, касающихся в том числе сферы ЖКХ, транспортной инфраструктуры, образования. Поддержка таких проектов, а также привлекательные условия ипотечных займов для рада категорий граждан и кредитования бизнеса – одни из потенциально привлекательных для региона направлений, по которым может развиваться наше сотрудничество в рамках заключенного соглашения, - подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Среди других региональных инициатив, которые банк планирует поддержать, - проекты по строительству жилых объектов, строительство многопрофильного медицинского корпуса, многофункционального центра с гостиницей, полигона твердых коммунальных и промышленных отходов в Соликамском городском округе Пермского края, а также проекты, посвященные празднованию 300-летия Перми.